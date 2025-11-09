В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix мы рассказываем о проекте, который стал одним из самых популярных на стриминговой платформе в последнее время.

Какой сериал стал самым популярным на Netflix?

Первое место в списке самых популярных на платформе занимает датский криминальный сериал, под названием "Оперативница".

Главные роли в ленте сыграли Клара Дессау, Мария Кордсен, Афшин Фирузи, Николас Бро, Сохейл Бави, Ариан Кашеф.

Действие сериала происходит в Дании. Там проводят спецоперацию против международной криминальной группировки. Агент разведки Теа работает под прикрытием, выдавая себя за ювелира. Так она проникает в мир наркобарона Мирана. Ее задача – сблизиться с его девушкой Эшли, чтобы найти слабое место и получить нужную секретную информацию.

"Оперативница": смотрите онлайн трейлер сериала

План срабатывает: Теа входит в доверие, и между ней и Эшли возникает дружба. Изнутри Теа видит контраст между внешней роскошью и настоящей жестокостью организации. Она понимает, что Эшли – не соучастница, а жертва, полностью под контролем Мирана.

Чем ближе Теа подбирается к опасным данным, тем сильнее внутренний голос подсказывает ей о предательстве. У нее есть информация, но теперь она сомневается, готова ли раскрыть организацию, зная, что это сломает жизнь Эшли – ее единственной настоящей подруги.

Какие еще сериалы популярны на Netflix?

Также на стриминговой платформе Netflix в список самых популярных сериалов вошли следующие ленты:

четвертый сезон "Ведьмака",

второй сезон сериала "Никто этого не хочет",

"Флорентийское чудовище", "Амстердамская империя",

третий сезон "Дипломатки",

"Бункер миллиардеров",

"Дом Гиннесов".

Среди них вы точно сможете найти своего фаворита.