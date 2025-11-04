Сегодня редакция 24 Канал расскажет о лучших украинских сериалах, которые вышли в 2024 году. Если вы их не смотрели, обязательно это сделайте, ведь они действительно достойны внимания.

Какие украинские сериалы 2024 года посмотреть?

"Реванш"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 24

Это история о талантливой девушке Валентине, которая хочет построить успешную карьеру ученого. Накануне 23-летия главную героиню предает близкий человек. Она попадает в тюрьму и теряет все.

Валентина осталась без жениха, дома и доверия окружающих, но продолжает бороться за справедливость и любовь. Однако на своем пути девушка старается не потерять человечность.

"Узнай меня"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Отец Веры – бывший полицейский. Он строго воспитывал дочь, чтобы защитить ее от опасностей внешнего мира. Жизнь семьи кардинально меняет один трагический случай.

Екатерина – подруга Веры с совсем другим характером. Дружба девушек удивляет даже преподавателей университета, ведь Екатерина сконцентрирована на личной жизни, а не на учебе. Однажды она отправляется в клуб, чтобы найти успешного мужчину, а с собой берет Веру.

"Одна семья"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Оксаной Романюк – из состоятельной семьи фермеров. Однако девушку интересует искусство, а не сельское хозяйство, поэтому она отправляется за границу на учебу и работу.

Пробыв за границей два года, Оксана приезжает домой и встречает Максима. Парень и девушка влюбляются друг в друга, но вынуждены скрывать свои отношения, потому что их семьи давно враждуют.

Вдруг начинается война. Максим погибает на фронте. Оксана живет в оккупации, а бизнес ее отца разрушен, поэтому девушка обращается за помощью к врагу семьи.

