Кинопроект сочетает в себе правду о героических спасателях и истории о любви. Поэтому многие надеются на продолжение. В материале 24 Канала со ссылкой на СТБ "Холостяк" рассказываем, будет ли 2 сезон.

Будет ли 2 сезон сериала "Любовь и пламя"?

Во втором выпуске шоу "Холостяк", где главным героем является украинский актер Тарас Цимбалюк, стало известно, будет ли продолжение украинского сериала "Любовь и пламя".

Это стало понятно из одного из диалогов на шоу. На знакомство с Тарасом пришла украинская работница ГСЧС, по имени Наталья. И, как выяснилось, именно в их части снимался первый сезон сериала "Любовь и пламя".

Во время разговора Тарас Цимбалюк признался, что, вероятнее всего, команда готовится к съемкам второго сезона. Ведь эта лента изрядно полюбилась украинскому зрителю. Поэтому такие истории стоит продолжать на экране.

Что известно о сериале "Любовь и пламя"?