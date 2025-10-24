Лента стала совершенно новым уровнем украинского кинематографа. Поэтому очевидно, что зрители хотели бы рассчитывать на продолжение. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью главного актера Виктора Жданова узнаете, будет ли второй сезон.

Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша"?

Одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша" сыграл легендарный украинский актер Виктор Жданов, который воплотил образ старого Кайдаша.

Актер рассказал, планируется ли продолжение сериала. Сериал вышел еще в 2020 году, однако до сих пор украинцев волнует вопрос, будет ли второй сезон. По словам Жданова, эта лента для многих во время войны стала своеобразной реабилитацией.

Актер, который полюбился зрителям в роли Омелька, отметил, что продолжение истории Кайдашей не планируется.

Что известно о сериале "Поймать Кайдаша"?