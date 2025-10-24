Стрічка стала абсолютно новим рівнем українського кінематографа. Тож очевидно, що глядачі хотіли б розраховувати на продовження. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю головного актора Віктора Жданова дізнаєтесь, чи буде другий сезон.

Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша"?

Одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграв легендарний український актор Віктор Жданов, який втілив образ старого Кайдаша.

Актор розповів, чи планується продовження серіалу. Серіал вийшов ще у 2020 році, проте й досі українців хвилює питання, чи буде другий сезон. За словами Жданова, ця стрічка для багатьох під час війни стала своєрідною реабілітацією.

Актор, який полюбився глядачам у ролі Омелька, зазначив, що продовження історії Кайдашів не планується.

Що відомо про серіал "Спіймати Кайдаша"?