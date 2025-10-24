23 жовтня в українському прокаті вийшов фільм Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли". Це одна з тих стрічок, яку чекали дуже довго, адже зйомки розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення.

Одну з головних ролей у фільмі зіграв Віктор Жданов, відомий за роллю Омелька у серіалі "Спіймати Кайдаша". Напередодні прем'єри у розмові з журналістами 24 Каналу Віктор розповів про створення "Сірих бджіл", складність свого персонажа, а також зізнався, чи буде другий сезон серіалу, який став одним з найпопулярніших в історії українського кіно.

Про що фільм "Сірі бджоли"?

Події розгортаються у невеликому селі, що розташоване в "сірій зоні" поблизу лінії фронту. У ньому залишились жити лише двоє чоловіків, яких зіграли Віктор Жданов і Володимир Ямненко.

Пенсіонери залишаються жити з непроханими озброєними гостями та під снарядами, які інколи пролітають над селом. Інколи чоловіки зустрічаються для досить суперечливого, але необхідного спілкування. В обох життя не склалося по-своєму, але зараз у них є час для переосмислення. Вони намагаються облаштувати хоча б якийсь побут, але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться онлайн трейлер фільму

Як Віктор Жданов отримав роль у "Сірих бджолах"?

Віктор зізнався, що у стрічку "Сірі бджоли" потрапив так само як і в багато інших своїх робіт – прийшов на проби і його затвердили. Найбільше його увагу привернув цікавий персонаж – мовчазний чоловік – пасічник, який попри все намагається вести звичний побут.

До 2022 року зйомки проходили у місті Сіверськодонецьку. Коли почалась повномасштабна війна, з міста евакуювали людей, тож дознімали фільм уже на інших локаціях.

У фільмі є момент (далі буде спойлер, тож якщо ви не хочете дізнаватись деталі, пропускайте цей абзац), де Віктор місить тісто, а потім, сидячи біля печі, усміхається. Це дуже зворушливий і щемкий момент, що проймає до мурах.

Можливо, у той момент я згадував дитинство. Ці коржі колись пекла мені бабуся, царство їй небесне. Для мене це дуже теплі спогади,

– поділився актор.



Віктор Жданов у фільмі "Сірі бджоли" / Кадр з фільму

Коли Віктор поїхав з Донецька і за чим зараз сумує найбільше?

Персонаж Віктора – чоловік, який попри небезпеку залишається вдома. Зараз у прифронтових зонах також є багато людей, які незважаючи на щоденні обстріли та неймовірно складні для життя умови залишаються у рідних домівках.

Я також був на їхньому місці. У 2014 році я виїхав з Донецька. Це вибір кожного. Кожен з нас робить те, що вважає за необхідне,

– підкреслив Віктор.

Актор додав, що, на його думку, насамперед варто переживати за своє життя і життя рідних. А все матеріальне залишати позаду.

Віктор зізнається, що найбільше сумує за мирною Україною, без росіян.



Віктор Жданов у фільмі "Сірі бджоли" / Кадр з фільму

Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша"?

Серіал "Спіймати Кайдаша" вийшов ще у 2020 році, але досі українців турбує питання: чи буде 2 сезон? Це та стрічка, яка для багатьох у час війни стала реабілітаційною.

Віктор Жданов, який полюбився глядачам за роллю Омелька, наголосив, що продовження історії Кайдашів не буде.