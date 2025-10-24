23 октября в украинском прокате вышел фильм Дмитрия Моисеева "Серые пчелы". Это одна из тех лент, которую ждали очень долго, ведь съемки начались еще до начала полномасштабного вторжения.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Виктор Жданов, известный по роли Омелька в сериале "Поймать Кайдаша". Накануне премьеры в разговоре с журналистами 24 Канала Виктор рассказал о создании "Серых пчел", сложность своего персонажа, а также признался, будет ли второй сезон сериала, который стал одним из самых популярных в истории украинского кино.

О чем фильм "Серые пчелы"?

События разворачиваются в небольшом селе, расположенном в "серой зоне" вблизи линии фронта. В нем остались жить только двое мужчин, которых сыграли Виктор Жданов и Владимир Ямненко.

Пенсионеры остаются жить с незваными вооруженными гостями и под снарядами, которые иногда пролетают над селом. Иногда мужчины встречаются для достаточно противоречивого, но необходимого общения. У обоих жизнь не сложилась по-своему, но сейчас у них есть время для переосмысления. Они пытаются обустроить хотя бы какой-то быт, но все рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

Как Виктор Жданов получил роль в "Серых пчелах"?

Виктор признался, что в ленту "Серые пчелы" попал так же как и во многие другие свои работы – пришел на пробы и его утвердили. Больше всего его внимание привлек интересный персонаж – молчаливый человек – пасечник, который несмотря на все пытается вести привычный быт.

До 2022 года съемки проходили в городе Северодонецке. Когда началась полномасштабная война, из города эвакуировали людей, поэтому доснимали фильм уже на других локациях.

В фильме есть момент (дальше будет спойлер, поэтому если вы не хотите узнавать детали, пропускайте этот абзац), где Виктор месит тесто, а потом, сидя у печи, улыбается. Это очень трогательный и щемящий момент, пробирающий до мурашек.

Возможно, в тот момент я вспоминал детство. Эти лепешки когда-то пекла мне бабушка, царство ей небесное. Для меня это очень теплые воспоминания,

– поделился актер.



Виктор Жданов в фильме "Серые пчелы" / Кадр из фильма

Когда Виктор уехал из Донецка и по чему сейчас скучает больше всего?

Персонаж Виктора – человек, который несмотря на опасность остается дома. Сейчас в прифронтовых зонах также есть много людей, которые несмотря на ежедневные обстрелы и невероятно сложные для жизни условия остаются в родных домах.

Я также был на их месте. В 2014 году я уехал из Донецка. Это выбор каждого. Каждый из нас делает то, что считает необходимым,

– подчеркнул Виктор.

Актер добавил, что, по его мнению, прежде всего стоит переживать за свою жизнь и жизнь родных. А все материальное оставлять позади.

Виктор признается, что больше всего скучает по мирной Украине, без россиян.



Виктор Жданов в фильме "Серые пчелы" / Кадр из фильма

Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша"?

Сериал "Поймать Кайдаша" вышел еще в 2020 году, но до сих пор украинцев беспокоит вопрос: будет ли 2 сезон? Это та лента, которая для многих во время войны стала реабилитационной.

Виктор Жданов, который полюбился зрителям по роли Омелька, отметил, что продолжение истории Кайдашей не будет.