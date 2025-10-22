Александр Рудинский – один из самых перспективных украинских актеров. Он уже не первый год представляет Украину на мировом рынке, приобщаясь к иностранным проектам. В 2025 году Рудинский стал лауреатом престижной кинопремии BAFTA за роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бема.

В украинских лентах Александра можно увидеть в различных ролях – от комедийных до драматических. Спектакли с его участием постоянно собирают аншлаги не только в Украине, но и за ее пределами. Эксклюзивно в интервью 24 Канала читайте об опыте сотрудничества с Ричардом Гиром, украинские проекты, жену и многое другое.

Сериал "Агентство" с Ричардом Гиром, Майклом Фассбендером и Джорджем Клуни

Александр, 20 октября в Украине состоялась премьера сериала "Агентство", где вы сыграли украинского военного. В этом проекте вы сотрудничали с Ричардом Гиром, Майклом Фассбендером, а продюсером стал Джордж Клуни. Расскажите об этом опыте, свою роль и как вообще работалось с голливудскими звездами?

Невероятный опыт – пожалуй, один из лучших в моей жизни. Я имел возможность поработать сразу с тремя режиссерами – двумя британцами и одним американцем. Все они очень известны, в их портфолио – немало громких проектов. Поэтому я действительно счастливчик, что получил такой шанс.

По сюжету, моя линия разворачивается в Украине, а герои Ричарда Гира и Майкла Фассбендера дают нам задание из Лондона. Поэтому в кадре мы не пересекались – только на площадке или вне ее. Но было приятно, что именно украинская линия завершает первый сезон – это важный момент и для меня, и для всей команды.

Сериал "Семья по воскресеньям", где играет с "Холостяком" Цимбалюком

3 ноября на Новом канале стартует сериал "Семья по воскресеньям". Расскажите об этом проекте и вашем персонаже там. Это что-то очень близкое к вам в жизни (по характеру) или зрители будут удивлены после просмотра?

Да, премьера уже совсем скоро. Мой герой Тарас – не совсем похож на меня, но и не кардинально другой. Он более инфантильный, зависим от жены. Другие часто принимают решения вместо него. В моей жизни все иначе – у нас равноправные отношения, мы всегда советуемся и действуем вместе.

Там у вас тоже, кстати, очень мощные партнеры. Виталина Библив, Остап Ступка, Евгений Лесничий, Тарас Цимбалюк... Кстати, о Тарасе! В эфире стартовал "Холостяк". Объявили эту новость как раз где-то в период съемок этого сериала. Общались на площадке об этом? Шутили или, может, наоборот, давали советы Тарасу?

Да, и еще вы пропустили Анастасию Иванюк – она в сериале играет мою жену. Вообще кастинг там просто роскошный. Поэтому я сразу согласился. Мы все время были вместе – жили на площадке, как настоящая семья. Если кто-то болел или просто плохо себя чувствовал, то мы очень поддерживали друг друга.



Рудинский и Иванюк в сериале "Семья по воскресеньям" / Фото пресс-службы Нового канала

Относительно Тараса – он взрослый мужчина, старше меня на шесть-семь лет, сам принимает решения и отвечает за себя. Мы много снимались вместе, и, честно, иногда не могли закончить дубль – просто рассыпались от смеха.

Кстати, с Марией Стопник, которая играет мою сестру, мы уже не первый раз вместе. Нас часто "сводят" в паре брата и сестры. Видимо, из-за наших рыжих голов (смеется – 24 Канал).

Новые сериалы и фильмы с Рудинским, которые скоро выйдут

Над какими еще проектами в Украине работаете сейчас?

Сейчас готовится к выходу авторский сериал Сергея Кулибышева "Пряча бывшую" на Sweet.TV, комедия "Семья по воскресеньям" на Новом канале, true crime-сериал "Тихая нава" от Kyivstar TV, снятый на реальных событиях, и военная драма "Возвращение" на ICTV.

И вот в понедельник состоялась премьера "Agency" на 1+1, поэтому приглашаю к просмотру! Параллельно подходят к концу съемки полнометражного фильма "Поезд "Червона рута", премьеру планируем на День Независимости.



Актеры сериала "Семья по воскресеньям" / Фото пресс-службы Нового канала

Работа в театре и назначения

Вы являетесь кумиром многих украинцев, спектакли с вашим участием собирают аншлаги. В частности, немало молодежи увлекается вашим творчеством, для многих вы являетесь кумиром. Какую основную миссию ставите перед собой? Каким видите свое предназначение сейчас?

Было бы замечательно, если бы это ощущение – быть важным для зрителя – сохранилось и через пять, и через десять лет. Это сложная задача, ведь каждый новый год требует удивлять: сперва себя, а потом и свою аудиторию. С каждой ролью это становится все сложнее, но желание есть. Посмотрим, какие материалы принесут новые идеи.

Ваши роли в театре и кино очень глубокие, проникновенные. А когда в жизни вы в последний раз плакали?

Я не из тех людей, кто часто плачет, но буквально несколько дней назад слушал одну песню в машине и вдруг понял, что уже четыре года не был в Николаеве. Это очень зацепило. Поэтому сейчас пытаюсь высвободить время, чтобы в ноябре наконец поехать. Впервые за четыре года.

Как профессия влияет на отношения с женой и сыном

В некоторых театральных постановках вы играете вместе с женой. Как профессия влияет на ваши отношения?

Профессия – часть наших отношений. Она влияет и положительно, и отрицательно. И это абсолютно нормально. Но без театра и кино наши отношения трудно представить. Мы вместе играем, вместе готовим спектакли. В конце октября, например, снова имеем совместную постановку. Главное – проговаривать все заранее.



Александр Рудинский с любимой Марией / Фото из инстаграма актера

Ваша семья невероятно красивая, искренняя. А как любите проводить время вместе, когда выпадает возможность отдохнуть? Возможно, есть какие-то любимые места?

Если есть один свободный день, то идем с ребенком в детскую комнату или в какой-то развлекательный центр, иногда на мультфильм в 5D или 3D. Он это обожает! А когда удается вырваться на два-три дня (а это бывает редко), то стараемся поехать как можно дальше – просто сменить локацию.



Александр Рудинский с женой и сыном / Фото из инстаграма актера

Фильмы и сериалы, которые должен увидеть каждый украинец

Назовите, пожалуйста, фильмы или сериалы, которые, по вашему мнению, должен увидеть каждый.

Если говорить об украинском кино, то каждый должен увидеть "Памфир", "Люксембург, Люксембург", документальные "20 дней в Мариуполе" и "Земля голубая, будто апельсин". А еще – сериалы "Поймать Кайдаша" и оба сезона "Первых ласточек".