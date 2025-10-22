Сьогодні вона вже не сором'язлива кохана Лавріна, а дружина українського військового. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Дарина та чим займається.
Де зараз і як живе Дарина Федина?
Дарина Федина набула неабиякої популярності завдяки ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Згодом глядачі мали змогу побачити її й в українському трилері "Дім за склом". Крім того, Дарина грає в театрі.
Акторка не часто ділиться подробицями особистого життя в соцмережах. Переважно на її сторінці можна побачити збори для українських військових. Проте її остання публікація виявилася особливою: Дарина не лише організувала збір для "Вовків Да Вінчі", які воюють на Покровському напрямку, а й у такий символічний спосіб оголосила про своє весілля.
Як з'ясувалося, її коханий – український військовий, однак інших подробиць наразі невідомо. Прихильники вже встигли привітати її у коментарях.
Хто така Дарина Федина?
- Дарина Федина – молода українська акторка.
- Наразі їй 24 роки.
- Акторка народилася 15 серпня 2001 року.
- Великої популярності Дарина набула завдяки ролі Мелашки у серіалі "Спіймати Кайдаша", який став справжнім хітом українського телебачення.
- Крім того, акторка з'явилася в українському трилері "Дім за склом", де продемонструвала себе в абсолютно іншому амплуа.
- Про її театральну діяльність відомо не так багато, однак зараз Дарина присвячує себе саме сцені.
- Дарина родом зі Львова, де навчалася та жила.
- Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, а також Львівський національний університет імені Івана Франка.
Раніше Дарина Федина дала інтерв'ю 24 Каналу. Читайте – за посиланням.
Що відомо про кінокар'єру Дарини?
Наразі на рахунку Дарини Федини не так багато кінопроєктів. Окрім серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Дім за склом", акторку також можна побачити у декількох інших стрічках:
- Марія, короткий метр "Марія", режисер – В. Одуденко
- Абітурієнтка, студентський короткий метр "Абітурієнт", режисер – М. Ігнатьков
- кінодрама "Нелоліта", режисер – С. Литвинов,
- студентський кіноетюд "Тебе тут немає", режисер – М. Гусак
- Марія, фільм "Щастя", режисер – В. Одуденко, (work in progress)
- Іра, серіал "Перевізниця", режисери – А. Непиталюк, Є. Тунік, (work in progress)