У матеріалі Кіно 24 читайте про 3 фільми про перегони, які полюбилися багатьом глядачам. Один із них вийшов не так давно, а головну роль зіграв оскароносний американський актор Бред Пітт.

Добірка культових фільмів про перегони

"F1 Фільм" (2025)

Режисер : Джозеф Косинські

: Джозеф Косинські У головних ролях: Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон

Сонні Гейз завершив кар'єру гонщика через жахливу аварію. Рубен Сервантес очолює команду Формули-1, в якої не найкращий період. Він пропонує Сонні повернутись до перегонів, а його напарником стає Джошуа Пірс.

"F1 Фільм": дивіться трейлер онлайн

"Аутсайдери" (2019)

Режисер : Джеймс Менголд

: Джеймс Менголд У головних ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон

Феррарі – команда, яка у 60-ті роки XX століття була непереможною на легендарних перегонах Ле-Ман. Це не подобалось Генрі Форду II, адже він мріяв, аби на вершині був його Ford.

Конструктор Керолл Шелбі сказав Генрі, що принести перемогу може геніальний гонщик. Він погодився швидко створити машину для Форда. Тепер потрібно, аби за кермо сів талановитий пілот Кет Майлз.

"Аутсайдери": дивіться трейлер онлайн

"Сенна" (2010)

Режисер : Азиф Кападія

: Азиф Кападія У головних ролях: Айртон Сенна, Ален Прост, Френк Вільямс, Рон Денніс

Це британський документальний фільм про життя і загибель легендарного бразильського автогонщика Айртона Сенни. У стрічці показана його спортивна кар'єра у Формулі-1: дебют на Гран-прі Бразилії 1984, суперництво з французом Аленом Простом, загибель в аварії на Гран-прі Сан-Марино 1994.

"Сенна": дивіться трейлер онлайн