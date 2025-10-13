Редакція Кіно 24 підготувала добірку нових фільмів про бойові мистецтва, які можна подивитися на Netflix. У матеріалі читайте про два цікаві бойовики: французький і тайський.

Добірка фільмів про бойові мистецтва на Netflix

"Нокаут"

Рік : 2025

: 2025 Режисер: Антуан Блоссьє

Успішний боєць ММА Бастьєн випадково завдає смертельного удару своєму супернику Енцо, що бачить дружина останнього Емма і їхній син Лео. Після цього він завершує свою кар'єру і починає працювати в соляній шахті.

Борючись з горем, Лео ступає на темний шлях і зникає, тож Емма просить Бастьєна допомогти його знайти. Чоловік об'єднується з начальницею поліції Кензою, яка хоче досягти справедливості після того, як жорстоке бандитське угруповання вбило її брата.

"Нокаут": дивіться трейлер онлайн

"Зіам"

Рік : 2025

: 2025 Режисер: Кулп Калджарук

Колишній професійний боєць муай-тай Сінгх мріє піти на пенсію і жити спокійно разом зі своєю дівчиною Рін. Однак лікарню, де вона працює, охоплює нашестя зомбі, тож плани пари руйнуються. Головний герой відправляється у небезпечну місію, щоб врятувати кохану і хлопчика Бадді.

"Зіам": дивіться трейлер онлайн