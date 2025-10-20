Через цю роль він неабияк полюбився українському глядачеві. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання OBOZ.UA розповідаємо, де зараз Костянтин Октябрський та в яких умовах живе після того, як російський дрон зруйнував його дім.
Де зараз і як живе Костянтин Октябрський?
У жовтні 2024 року квартира українського актора та телеведучого Костянтина Октябрського постраждала від російського обстрілу. На момент влучання в домі перебували його дружина та діти, які дивом вижили. Житло ж вигоріло вщент.
Колега Костянтина Октябрського, з якою вони разом вели ефіри на телеканалі "Дім", розповіла, що зараз актор із родиною живе в іншому помешканні.
Наскільки знаю, у тій квартирі досі не провели оцінку пошкоджень. У Кості дуже постраждала дружина – вона перебувала ближче до вікна, коли стався приліт. У неї були контузія, струс мозку, панічні атаки. Дітки та Костя більш-менш нормально пережили. Він казав потім: "Все нормально, не переживай, живі – це найголовніше",
– сказала Ірина Хоменко.
Нині актор ділиться цінними порадами, як уберегтися від важких наслідків. Він наголошує на важливості придбати вогнегасники, прибрати зайві речі біля вікон та облаштувати в безпечному місці вогнетривкий сейф для зберігання важливих документів.
Яку роль зіграв Костянтин у серіалі "Парочка слідчих"?
- Костянтин Октябрський зіграв одну з головних ролей в українському детективному серіалі "Парочка слідчих".
- Ця стрічка неабияк полюбилася українському глядачеві.
- Партнеркою Октябрського на знімальному майданчику стала молода українська акторка Юлія Буйновська.
- У серіалі він виконав роль Паші – патологоанатома, який працює у відділі складних злочинів і допомагає поліції розкривати заплутані справи.
- Його персонаж принциповий, саркастичний і холодний. Та попри такий характер, йому вдається закохатися та підкорити серце головної героїні Софії.
- Українцям особливо припав до душі гумор цього героя, а також його здатність діяти без очікування винагороди.