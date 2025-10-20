Через цю роль він неабияк полюбився українському глядачеві. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання OBOZ.UA розповідаємо, де зараз Костянтин Октябрський та в яких умовах живе після того, як російський дрон зруйнував його дім.

Де зараз і як живе Костянтин Октябрський?

У жовтні 2024 року квартира українського актора та телеведучого Костянтина Октябрського постраждала від російського обстрілу. На момент влучання в домі перебували його дружина та діти, які дивом вижили. Житло ж вигоріло вщент.

Колега Костянтина Октябрського, з якою вони разом вели ефіри на телеканалі "Дім", розповіла, що зараз актор із родиною живе в іншому помешканні.

Наскільки знаю, у тій квартирі досі не провели оцінку пошкоджень. У Кості дуже постраждала дружина – вона перебувала ближче до вікна, коли стався приліт. У неї були контузія, струс мозку, панічні атаки. Дітки та Костя більш-менш нормально пережили. Він казав потім: "Все нормально, не переживай, живі – це найголовніше",

– сказала Ірина Хоменко.

Нині актор ділиться цінними порадами, як уберегтися від важких наслідків. Він наголошує на важливості придбати вогнегасники, прибрати зайві речі біля вікон та облаштувати в безпечному місці вогнетривкий сейф для зберігання важливих документів.

Яку роль зіграв Костянтин у серіалі "Парочка слідчих"?

Костянтин Октябрський зіграв одну з головних ролей в українському детективному серіалі "Парочка слідчих".

Ця стрічка неабияк полюбилася українському глядачеві.

Партнеркою Октябрського на знімальному майданчику стала молода українська акторка Юлія Буйновська.

У серіалі він виконав роль Паші – патологоанатома, який працює у відділі складних злочинів і допомагає поліції розкривати заплутані справи.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу