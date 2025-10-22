Сегодня она уже не застенчивая возлюбленная Лаврина, а жена украинского военного. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Дарья и чем занимается.
Где сейчас и как живет Дарья Федина?
Дарья Федина приобрела большую популярность благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Впоследствии зрители имели возможность увидеть ее и в украинском триллере "Дом за стеклом". Кроме того, Дарья играет в театре.
Актриса не часто делится подробностями личной жизни в соцсетях. Преимущественно на ее странице можно увидеть сборы для украинских военных. Однако ее последняя публикация оказалась особенной: Дарья не только организовала сбор для "Волков Да Винчи", которые воюют на Покровском направлении, но и таким символическим способом объявила о своей свадьбе.
Как выяснилось, ее любимый – украинский военный, однако других подробностей пока неизвестно. Поклонники уже успели поздравить ее в комментариях.
Кто такая Дарья Федина?
- Дарья Федина – молодая украинская актриса.
- Сейчас ей 24 года.
- Актриса родилась 15 августа 2001 года.
- Большую популярность Дарья приобрела благодаря роли Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", который стал настоящим хитом украинского телевидения.
- Кроме того, актриса появилась в украинском триллере "Дом за стеклом", где продемонстрировала себя в совершенно другом амплуа.
- О ее театральной деятельности известно не так много, однако сейчас Дарья посвящает себя именно сцене.
- Дарья родом из Львова, где училась и жила.
- Она закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, а также Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Ранее Дарья Федина дала интервью 24 Каналу. Читайте – по ссылке.
Что известно о кинокарьере Дарьи?
Сейчас на счету Дарьи Федины не так много кинопроектов. Кроме сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Дом за стеклом", актрису также можно увидеть в нескольких других лентах:
- Мария, короткий метр "Мария", режиссер – В. Одуденко
- Абитуриентка, студенческий короткий метр "Абитуриент", режиссер – М. Игнатков
- кинодрама "Нелолита", режиссер – С. Литвинов,
- студенческий киноэтюд "Тебя здесь нет", режиссер – М. Гусак
- Мария, фильм "Счастье", режиссер – В. Одуденко, (work in progress)
- Ира, сериал "Перевозчица", режиссеры – А. Непиталюк, Е. Туник, (work in progress)