Среди них – украинская артистка Маргарита Бурковская, известная зрителям по лентам "Видение бабочки" и "Парфенон". В материале 24 Канала со ссылкой на издание Эспрессо узнавайте больше о службе Маргариты.

Где служит Рита Бурковская?

Уже более года Маргарита Бурковская служит в рядах 3-го армейского корпуса. Сочетая свой творческий опыт с военным делом, актриса возглавляет медийную составляющую Медицинской службы 3-го АК – подразделения, который ежедневно спасает жизни.

Для меня очень важно быть игроком в команде, предлагать и делать что-то эффективное. Не просто для галочки, а быть среди неравнодушных людей, неравнодушных профессионалов, что тоже очень важно. Чтобы мы могли работать как одна команда и чтобы моя инициатива была людям нужна. Дух 3 армейского корпуса именно такой – когда люди объединяются и делают лучшее, эффективно,

– отмечает Рита.

Кроме того, Бурковская рассказала о своих первых вызовах на службе. Когда она приехала в зону ответственности, то начала выезжать на служебные задания – снимать, что происходит, показывать работу врачей, стабилизационные пункты и другие детали. Именно там, где происходит стабилизация раненых, можно увидеть кровь и различные раны, и это стало для нее определенным испытанием, ведь она не знала, как отреагирует. Однако, по словам актрисы, она среагировала спокойно.

Это говорит о том, что мы можем иметь определенные представления о себе, какие-то страхи, однако на самом деле, когда ты видишь рядом с собой, как другие люди выполняют такую же, или вообще еще более сложную работу, тебе становится абсолютно нормально – скажем так,

– говорит военнослужащая.

Что Рита Бурковская говорит о службе?

Рита Бурковская рассказала, что для нее сегодня действительно имеет значение то настроение, который царит в команде, среди людей, в подразделениях и командовании.

По ее словам, очень важно иметь общие ценности и ориентиры: стремление к победе, сохранения Украины, понимание, что каждый военный – важен, и за каждого нужно бороться.

Актриса отметила, что для нее имеет большое значение, чтобы командиры организовывали работу так, чтобы как можно больше людей выжили, и чтобы к военным относились по-человечески.