Более того, актер получил премию BAFTA за роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага". В материале 24 Канала, со ссылкой на интервью актера, вы узнаете о его опыте съемок с легендарным актером Ричардом Гиром и другими голливудскими звездами.
Что рассказал Александр Рудинский о съемках с голливудскими звездами?
Актер Александр Рудинский, который сыграл в сериале "Агентство" рядом с Ричардом Гиром и Майклом Фассбендером, продюсером которого стал Джордж Клуни, поделился впечатлениями от участия в проекте.
Он отметил, что это был невероятный опыт, который считает одним из лучших в своей жизни. Актер рассказал, что имел возможность поработать сразу с тремя режиссерами – двумя британцами и одним американцем. Все они известны своими громкими проектами, поэтому он чувствует себя настоящим счастливчиком, что получил такой шанс.
В кадре мы не пересекались – только на площадке или вне ее. Но было приятно, что именно украинская линия завершает первый сезон – это важный момент и для меня, и для всей команды,
– говорит Рудинский.
Так произошло, потому что, по сюжету, персонаж Александра действует в Украине, тогда как герои Гира и Фассбендера дают задания из Лондона.
Где можно посмотреть сериал "Агентство"?
- В частности, 20 октября 2025 года состоялась премьера сериала в Украине.
- Его можно было посмотреть на украинском телевидении: 20 октября в 22:00 трансляция состоялась на канале 1+1 Украина.
- Кроме Александра Рудинского, в сериале также сыграл украинский актер Сергей Онопко. Он воплотил роль военного с ССО, который действовал в Украине под прикрытием.
- Александр Рудинский сыграл военного, по имени Саша Бутенко, что также работал под прикрытием.