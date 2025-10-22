Более того, актер получил премию BAFTA за роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага". В материале 24 Канала, со ссылкой на интервью актера, вы узнаете о его опыте съемок с легендарным актером Ричардом Гиром и другими голливудскими звездами.

Смотрите также Где смотреть американский детективный сериал с украинским актером Александром Рудинским

Что рассказал Александр Рудинский о съемках с голливудскими звездами?

Актер Александр Рудинский, который сыграл в сериале "Агентство" рядом с Ричардом Гиром и Майклом Фассбендером, продюсером которого стал Джордж Клуни, поделился впечатлениями от участия в проекте.

Он отметил, что это был невероятный опыт, который считает одним из лучших в своей жизни. Актер рассказал, что имел возможность поработать сразу с тремя режиссерами – двумя британцами и одним американцем. Все они известны своими громкими проектами, поэтому он чувствует себя настоящим счастливчиком, что получил такой шанс.

В кадре мы не пересекались – только на площадке или вне ее. Но было приятно, что именно украинская линия завершает первый сезон – это важный момент и для меня, и для всей команды,

– говорит Рудинский.

Так произошло, потому что, по сюжету, персонаж Александра действует в Украине, тогда как герои Гира и Фассбендера дают задания из Лондона.

Где можно посмотреть сериал "Агентство"?