Сериал можно будет посмотреть на украинском телевидении. В материале 24 Канала рассказываем, где именно покажут ленту и что известно о ее сюжете.
Где можно посмотреть сериал "Агентство"?
В Украине премьера американского детективного суперхита с Александром Рудинским состоится 20 октября в 22:00. Сериал можно будет посмотреть на телеканале 1+1 Украина.
Особенностью этой ленты является то, что среди актерского состава можно увидеть сразу двух украинских актеров – Александра Рудинского и Сергея Онопко, которые воплотили роли украинских военных.
В украинском эфире покажут первый сезон – 10 серий.
"Агентство": смотрите онлайн трейлер сериала
Сюжет сериала сосредотачивается на герое, который является тайным агентом ЦРУ Брэндона. Его псевдоним – Марсианин. После шести лет работы под прикрытием он пытается вернуться к спокойной гражданской жизни и даже находит свою вторую половинку. Однако его шпионское прошлое снова и снова напоминает о себе. Поэтому он в очередной раз оказывается в водовороте интриг и детективных историй.
Что известно об участии Александра Рудинского в сериале?
- Этот сериал точно будет интересным для украинских зрителей. В частности, потому что в ленте сыграли украинские актеры – Александр Рудинский и Сергей Онопко.
- Сюжетная линия персонажа Александра Рудинского разворачивается во время полномасштабной российско-украинской войны.
- Некоторые события происходят непосредственно на линии фронта.
- Александр Рудинский, лауреат премии BAFTA, в сериале воплотил образ военного, по имени Саша Бутенко, который работает под прикрытием в Украине.
- Сергей Онопко также исполнил роль военного Сил специальных операций – доктора Коваля, действующего в Украине под прикрытием.