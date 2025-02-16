Фильм под названием "Камень, бумага, ножницы" снят на основе реальных событий. В нем сыграл ряд украинских актеров. В частности, главную роль исполнил Александр Рудинский, передает 24 Канал.

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Что известно о фильме-победителе

В центре сюжета – 18-летний Иван, отец которого работает хирургом и с первых дней российского вторжения начинает оперировать раненых военных и гражданских в бункере.

Впрочем, информация о хранилище доходит до российских оккупантов. Чтобы защитить свою семью и раненых, Иван берет в руки оружие.

Известно, что с прототипом персонажа Ивана режиссер Франц Бём познакомился в Великобритании. Там украинский мужчина проходил военную подготовку, поскольку ранее присоединился к рядам ВСУ.

Отметим, что роль отца Ивана – хирурга – играет Сергей Калантай. Также в фильме снялся украинский актер театра Радионов Юрий. Он сыграл раненого военного по имени Николай.

Трейлер к фильму "Камень, ножницы, бумага": смотрите видео