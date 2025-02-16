Рудинский сыграл главную роль в короткометражной ленте "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, которая претендует на победу в BAFTA в категории "Лучший британский короткометражный фильм". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера Гайдера Ротшильда Гузиры.

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На фото с BAFTA Nominee's Party 2025 украинский актер позирует вместе с творческой командой фильма: композитором Марцином Мазуреком, режиссером Францем Бумомо, монтажеркой Кармелой Шоненбергер, продюсером Хайдером Ротшильдом Гузиром и другими членами команды.

Что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага"

Ленту снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бум. Она основана на реальных событиях российско-украинской войны. В центре сюжета – отец и сын, которые работают в небольшом прифронтовом госпитале.

"Камень, ножницы, бумага": смотрите фильм онлайн