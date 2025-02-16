Кинолента называется "Дети в огне", она создавалась как посвящение каждому ребенку в мире, который пострадал от войны, насилия и терроризма. В фильме рассказывается об историях детей из Украины, которые имели спокойную жизнь до того, как одна российская ракета не разрушила ее. О том, как украинский фильм о тяжелораненых детях презентовали в Европе, рассказывает 24 Канал.

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Презентация киноленты в Европе

"Дети в огне" демонстрирует устойчивость, силу и способность украинских детей преодолевать эти трагедии и потери. Каждая история вдохновляет людей. С целью повысить глобальную осведомленность о влиянии войны на уязвимых представителей украинской нации, номинант премии "Оскар" Евгений Афинеевский провел презентацию киноленты в Мюнхене, где в эти дни проходит конференция по безопасности.

На показ пришло много людей, среди которых чиновники и заинтересованные жители. Среди присутствующих были и сами герои фильма – дети из Украины. Гости имели возможность пообщаться с отважными маленькими украинцами лично.

В Мюнхене презентовали киноленту "Дети в огне" / Фото предоставлены 24 Канал

Перед речью Евгения Афинеевского зрители долго аплодировали режиссеру, выражая свое восхищение кинолентой. Они выкрикивали "Слава Героям Украины" и "Браво!"

Люди были восхищены фильмом Афинеевского: смотрите видео

Истории украинских детей стали фильмом

В киноленте "Дети в огне" рассказывает о шести украинцах, которые в достаточно юном возрасте пережили весь страх войны.

Дети хотели жить в свободной стране, заниматься своими хобби – кто-то гимнастикой, кто-то музыкой. Но они столкнулись с агрессией российского диктатора.

Дети выжили после вражеских атак, но теперь на всю жизнь будут иметь на своих телах упоминания об этой страшной войне. российской агрессии.

12-летняя Яна Степаненко потеряла ножки во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, куда в тот страшный день она приехала с мамой.

8-летний Ромчик Олексив пострадал во время массированного вражеского удара по Виннице. Его тело на 45% было в ожогах.

13-летний Стас Лях получил тяжелое ранение мозга, когда мирно спал в своем доме в Харьковской области.

Братья Янковские, 15-летний Володя и 9-летний Яков, из Одесской области и 11-летняя Вероника из Угледара не только получили серьезные ранения в результате разрушения их домов, но и осиротели.

Евгений Афинеевский хочет рассказать всему миру, что война еще продолжается война, жертвы есть каждый день, а особенно от рук агрессора гибнут и страдают дети.

Что известно о творчестве Евгения Афинеевского

Евгений Афинеевский – режиссер, продюсер, актер, сценарист, который в 1990-х эмигрировал в США. В своем портфолио имеет три авторских фильма о событиях в Украине, которые были номинированы на "Оскар". Также художник является президентом компании New Generation Films.

Фильм "Зима в огне" рассказывает о Революции Достоинства, а кинолента "Свобода в огне" вышла после начала полномасштабного вторжения.