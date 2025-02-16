Кінострічка має назву "Діти у вогні", вона створювалася як присвята кожній дитині у світі, яка постраждала від війни, насильства та тероризму. У фільмі розповідається про історії дітей з України, які мали спокійне життя до того, як одна російська ракета не зруйнувала його. Про те, як український фільм про важкопоранених дітей презентували в Європі, розповідає 24 Канал.

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Презентація кінострічки про дітей у Європі

"Діти у вогні" демонструє стійкість, силу та здатність українських дітей долати ці трагедії та втрати. Кожна історія надихає людей. З метою підвищити глобальну обізнаність про вплив війни на найуразливіших представників української нації, номінант премії "Оскар" Євген Афінеєвський провів презентацію кінострічки в Мюнхені, де цими днями триває безпекова конференція.

На показ завітало багато людей, серед яких посадовці та зацікавлені жителі. Серед присутніх були і самі герої фільму – діти з України. Гості мали змогу поспілкуватися з відважними маленькими українцями особисто.

У Мюнхені презентували кінострічку "Діти у вогні" / Фото надані 24 Канал

Перед промовою Євгена Афінеєвського глядачі довго аплодували режисеру, висловлюючи своє захоплення кінострічкою. Вони вигукували "Слава Героям України" та "Браво!"

Люди були захоплені фільмом Афінеєвського: дивіться відео

Історії українських дітей стали фільмом

У кінострічці "Діти у вогні" розповідає про шістьох українців, які в досить юному віці пережили весь страх війни.

Діти хотіли жити у вільній країні, займатися своїми хобі – хтось гімнастикою, хтось музикою. Але вони зіштовхнулися з агресією російського диктатора.

Діти вижили після ворожих атак, але тепер на все життя матимуть на своїх тілах згадки про цю страшну війну. російської агресії.

12-річна Яна Степаненко втратила ніжки під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, куди в той страшний день вона приїхала з мамою.

8-річний Ромчик Олексів постраждав під час масованого ворожого удару по Вінниці. Його тіло на 45% було в опіках.

13-річний Стас Лях зазнав важкого поранення мозку, коли мирно спав у своєму домі на Харківщині.

Брати Янковські, 15-річний Володя та 9-річний Яков, з Одещини та 11-річна Вероніка з Вугледару не тільки дістали серйозні поранення внаслідок руйнування їхніх будинків, але й осиротіли.

Євген Афінеєвський хоче розповісти всьому світу, що війна ще триває війна, жертви є щодня, а особливо від рук агресора гинуть і страждають діти.

Що відомо про творчість Євгена Афінеєвського

Євген Афінеєвський – режисер, продюсер, актор, сценарист, який у 1990-х емігрував до США. У своєму портфоліо має три авторські фільми про події в Україні, які були номіновані на "Оскар". Також митець є президентом компанії New Generation Films.

Фільм "Зима у вогні" розповідає про Революцію Гідності, а кінострічка "Свобода у вогні" вийшла після початку повномасштабного вторгнення.