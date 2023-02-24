У Києві 22 лютого відбувся закритий допрем'єрний показ фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" (Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom) американського кінорежисера Євгена Афінеєвського. Показ відбувся у кінотеатрі "Жовтень", його відвідали режисери, команда проєкту та 24 Канал.

Читайте також 9 років запеклої боротьби: фільми про війну в Україні, які варто побачити

Презентація фільму "Свобода у вогні"

Для допрем'єрного показу змонтували спеціальні кадри, які зробили на початку року. Про фільм висловився міністр культури Олександр Ткаченко та подякував Євгену Афінеєвському.

"Свобода у вогні" допомагає світові не тільки краще зрозуміти, що саме відбувається під час російсько-української війни, але й відслідкувати ті корені, які були закладені під час Революції гідності, яку не сприйняв Путін, через що Росія, власне, розпочала війну дев'ять років тому,

– сказав міністр.

У фільмі "Свобода у вогні" розповідають про українських волонтерів, солдатів, лікарів, жінок та дітей, а також те, як вони змінюються упродовж років війни на тлі трагедій. Також представлений новий погляд на гуманітарну кризу в Україні.

Фільм демонструє боротьбу та готовність українців відстоювати право на свободу, можливість демонструвати співчуття один до одного та бути емпатичними навіть на тлі воєнних злочинів та всього, що відбувалося навколо них.

Нагадаємо, 24 Канал долучився до створення фільму "Свобода у вогні". Частина стрічки буде складатися з відео, створених у співпраці з журналістами 24 Каналу.

Євген Афінеєвський про створення фільму

Режисер розповів, що для знімань фільму у перші 5 місяців війни йому вдалося зібрати команду з 43 операторів та 9 режисерів монтажу. Десятки людей долучились до зйомок, а близько 100 людей розповіли свої історії.

"Коли я закінчив фільм "Зима у вогні" про Революцію Гідності, багато хто запитував, чи я продовжуватиму історію, адже війна почалася тоді, у 2014 році. Ми ще продовжували знімати у 2014 та 2015 роках. У 2014-2015 роках я особисто сподівався, що багато українських кінематографістів створюватимуть свої фільми про війну, але вже у 2022 році, після того, як світ перестав звертати увагу на війну, я відчув необхідність повернутися і продовжити історію, розпочату на Майдані. Україна є щитом для всього Європейського Союзу від російського імперіалістичного агресора та український народ б'ється у цій війні за свободу та демократію всього світу", – висловився Євген Афінеєвський.

Документальний фільм "Свобода у вогні" присвячений журналістам та їхнім відважним вчинкам на війні. Перша світова прем'єра стрічки відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де її нагородили премією Kineo Award, а також на інших міжнародних кінофестивалях.



Прем'єра фільму / Фото 1+1