В Киеве 22 февраля состоялся закрытый допремьерный показ фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" (Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom) американского кинорежиссера Евгения Афинеевского. Показ прошел в кинотеатре "Октябрь", его посетили режиссеры, команда проекта и 24 Канал.

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Презентация фильма "Свобода в огне"

Для допремьерного показа смонтировали специальные кадры, сделанные в начале года. О фильме высказался министр культуры Александр Ткаченко и поблагодарил Евгения Афинеевского.

"Свобода в огне" помогает миру не только лучше понять, что именно происходит во время российско-украинской войны, но и отследить те корни, которые были заложены во время революции достоинства, которую не воспринял Путин, из-за чего Россия, собственно, начала войну девять лет назад,

– сказал министр.

В фильме "Свобода в огне" рассказывают об украинских волонтерах, солдатах, врачах, женщинах и детях, а также о том, как они меняются в годы войны на фоне трагедий. Также представлен новый взгляд на гуманитарный кризис в Украине.

Фильм демонстрирует борьбу и готовность украинцев отстаивать право на свободу, возможность демонстрировать соболезнования друг другу и быть эмпатическими даже на фоне военных преступлений и всего, что происходило вокруг них.

Напомним, 24 Канал приобщился к созданию фильма "Свобода в огне". Часть фильма будет состоять из видео, созданных в сотрудничестве с журналистами 24 Канала.

Евгений Афинеевский о создании фильма

Режиссер рассказал, что для съемок фильма в первые 5 месяцев войны ему удалось собрать команду из 43 операторов и 9 режиссеров монтажа. Десятки людей приобщились к съемкам, а около 100 человек рассказали свои истории.

"Когда я закончил фильм "Зима в огне" о Революции Достоинства, многие спрашивали, я буду продолжать историю, ведь война началась тогда, в 2014 году. Мы еще продолжали снимать в 2014 и 2015 годах. В 2014-2015 годах я, что многие украинские кинематографисты будут создавать свои фильмы о войне, но уже в 2022 году, после того, как мир перестал обращать внимание на войну, я почувствовал необходимость вернуться и продолжить историю, начатую на Майдане. Украина является щитом для всего Европейского Союза от российского империалистического агрессора и украинский народ сражается в этой войне за свободу и демократию всего мира", – высказался Евгений Афинеевский.

Документальный фильм "Свобода в огне" посвящен журналистам и их отважным поступкам на войне. Первая мировая премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале, где ее наградили премией Kineo Award, а также на других международных кинофестивалях.



Премьера фильма / Фото 1+1