MEGOGO и 24 канал собрали украинский контент, пронизанный историей борьбы и болью, любовью и братством, а главное – верой в будущее свободной, соборной Украины.

Не упустите Долгое время я не могла плакать, – интервью с Антониной Хижняк о минисериале "Я – Надежда"

"Сопротивление"

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Это специальный проект медиасервиса MEGOGO, повествующий истории украинцев, после 24 февраля ставших в ряды ВСУ для защиты Ирпеня от российского нашествия в феврале – марте 2022 года. В "Опоре" звучат четыре реальных истории и голоса бойцов ВСУ, которые рассказывают о жизни и службе во время обороны Ирпеня: Антона Голобородька, Юрия Гудыменко, Василия Залевского и Егора Соболева.



"Сопротивление" / Фото MEGOGO

"Щедрик"

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События разворачиваются в 30-е годы прошлого века в Станиславове (теперь – Ивано-Франковск). Несколько семей разных национальностей живут в одном доме, однако их жизнь нельзя назвать счастливой и спокойной. Но есть одно утешение - учитель пения София, которая помогает детям не считаться с ужасами настоящего.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма

"Снайпер. Белый ворон"

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Горловка, Донецкая область. Пацифист Николай Вороненко проводит вместе с беременной супругой необычный экологический эксперимент. Они живут в вырытой мужчиной норе и пытаются доказать, что можно жить без благ цивилизации в гармонии с природой. Однако в их мир приходит война.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер фильма

"Киборги"

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Сентябрь 2014-го батальон две недели дежурит в аэропорту, который вскоре станет горячей точкой. Герои впервые встретились с войной лицом к лицу, впервые поняли что такое настоящий страх и впервые столкнулись с мощными атаками врага.

"Киборги": смотрите трейлер фильма

"Черкассы"

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Это напоминание о том, кем мы были в 2014 году, как не могли поверить в коварство врага и принять новую реальность. Лев и Миша – обычные ребята, детство которых прошло в украинском селе. Через годы они оба становятся частью команды на военном корабле "Черкассы", который в 2014 году оказывается заблокированным в озере Донузлав. Черкассы остаются единственным кораблем, который не готов так просто идти на уступки врагу.

"Черкассы": смотрите трейлер фильма

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

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Фильм на реальных событиях, происходивших на Востоке Украины в 2014 году. Командир штурмовиков с позывным Бишут получил ранение в бою за город Иловайск, но герою все же удалось выжить. Его ищут комендант города и стремящийся мести российский офицер Рунков.

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": смотрите трейлер фильма

"Донбасс"

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В основе сюжета игрового кинофильма тринадцать взаимосвязанных эпизодов, ярко изображающих события, происходящие на Востоке Украины в 2014 году.

"Донбасс": смотрите трейлер фильма

"Домой"

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В Мустафе на войне в Украине погибает сын. Мусульманин приезжает в столицу забрать тело Назима, чтобы похоронить его в Крыму. Перед отъездом он настаивает на том, чтобы младший Алим отправился с ним домой, отец хочет по традиции выдержать сорок дней траура.

"Домой": смотрите трейлер фильма

"Дикое поле"

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Герман Королев жил самой обычной жизнью, пока не узнал об исчезновении брата. Ему приходится вернуться в родной городок, защищать семейный бизнес – автозаправку от посягательств местных рейдеров.

"Дикое поле": смотрите трейлер фильма

"Плохие дороги"

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Реальные четыре истории произошли с жителями Донбасса, а также с военными из украинской армии. Их существование происходит на противоположных сторонах линии разграничения и наполнено своими радостями, трудностями и эмоциями.

"Плохие дороги": смотрите трейлер фильма

"Атлантида"

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Предстоящий 2025 год. Сергей наконец-то возвращается с войны домой. На Востоке Украины все предприятия остановились, зона стала безлюдной, поэтому практически невозможно найти работу. К тому же у мужчины развивается посттравматический стресс, усугубляющийся плохой экологией.

"Атлантида": смотрите трейлер фильма

"С любовью – папа"

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Аудиокнига рассказывает, прежде всего, о человеке на войне. О нашем тревожном сейчас, живом нерве, не позволяющем вдохнуть кислород и выбраться из стихии войны.



"С любовью – папа" / Фото MEGOGO

"Эмоциональные качели войны. Размышления психотерапевта о войне"

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Изменилась не только наша повседневная жизнь, но и эмоциональные реакции. Все – от страха, тревоги и злобы до чувства вины и печали проявляется настолько насыщенно, что иногда сложно представить, как вообще можно справиться с этими эмоциями.



"Эмоциональные качели войны. Размышления психотерапевта о войне" / Фото MEGOGO