Це сімейна стрічка, яка подарує безліч позитивних емоцій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету та показуємо трейлер.
Що відомо про комедію "Батьківські збори"?
Якщо ви у роздумах, як якісно провести час всією сім'єю, то ідеальним варіантом стане похід у кінотеатр. Тим більше, що відбулася прем'єра довгоочікуваної української комедії під назвою "Батьківські збори".
Це історія про шкільні пригоди, де всі борються за посаду президента школи. У цих виборах перемагає найгірший учень-прогульник, тож батьки скликають батьківські збори. Однак вони перетворюються не просто на обговорення, а переростають у справжні запеклі дебати, що створює безліч комедійних ситуацій.
"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму
У фільмі ви побачите відомі обличчя – зокрема, Антоніну Хижняк та Женю Яновича, які зіграють подружню пару, Задніпровського у ролі директора школи, а також Андрія Ісаєнка в образі байкера. І за всім цим спостерігатиме Оля Полякова.
Стрічка точно подарує вам незабутні враження та позитивні емоції. Тож якщо ви хочете щиро посміятися, обов'язково відвідайте цю прем'єру.
Які українські фільми виходять у світ?
Раніше ми вже розповідали про нові українські фільми, які варто подивитися кожному. Окрім сімейної комедії "Батьківські збори", у прокат також вийдуть такі стрічки:
- "Ти космос" – прем'єра запланована на 20 листопада;
- "Війна очима тварин" – прем'єра в кінотеатрах відбудеться 6 листопада;
- А також екранізація роману Андрія Куркова "Сірі бджоли". Стрічка вже є в прокаті, тож ви можете переглянути її вже сьогодні.