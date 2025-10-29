Про це повідомив Народний депутат України Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал.
Днями політик відправив звернення до МКСК із проханням перевірити походження мультсеріалу та розглянути необхідність накласти на нього санкції. Тепер він отримав відповідь від міністерства.
Дякую колегам з МКСК за аналіз ситуації та позицію. У відповіді на моє звернення зазначають, що на цей мультик доцільно накласти санкції. Раніше Нацполіція також підтвердила зв'язок "Маші й Ведмедя" з РФ. Тут немає жодного варіанту, окрім накладання санкцій. Одне лише питання: хто ж їх ініціює?!,
– написав Ярослав Юрчишин.
Він додав, що мультисеріал "Маша і Ведмідь" належить російській студії "Анімаккорд".
"Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки,
– наголосив Юрчишин.
Додамо, що ще у 2018 році західні ЗМІ писали про шкоду "Маші і Ведмедя". Видання The Sunday Times опублікувало матеріал, де йшлося про кремлівську пропаганду в мультисеріалі. Дослідники побачили схожість у поведінці Володимира Путіна та Маші, а от ведмідь, на їхню думку, символізує Росію.
Чому українським дітям шкідливо дивитися "Машу і Ведмідь"?
- Керівниця Центру гідності дитини при Українському Католицькому університеті Христина Шабат раніше пояснювала, що Маша в мультисеріалі не поважає чужу приватну власність, часто навіть руйнуючи її. Дівчинка не реагує на слово "Стоп" і "Ні", зазвичай не йде на діалог і здебільшого залишається непокараною.
- "Мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечі в ютубі. Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити", – писав Ярослав Юрчишин.
- Також Маша в мультисеріалі іноді з'являється в офіцерському кашкеті часів СРСР, чи в шоломі танкіста, а мілітаризація з раннього віку – це доволі поширена практика для Росії. Крім того, в одній із серій є самовар або можна почути гру на балалайці, які є частиною російської культури.