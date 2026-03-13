Про трагічну звістку повідомив товариш артиста Віктор Дергач на своїй сторінці у фейсбуці. У матеріалі розповідаємо подробиці цієї трагічної новини.
Помер Василь Скромний: що відомо?
Причину смерті Віктор Дергач не уточнив. Водночас інтернет-видання "Інтент" повідомило, що останнім часом Василь Скромний боровся з онкологічним захворюванням.
Актора не стало на 62-му році життя.
Що відомо про Василя Скромного?
- Василь Скромний родом з Одеси.
- Він зіграв одну з ролей у фільмі "Пригоди Електроніка" 1979 року режисера Костянтина Бромберга.
- У стрічці актор втілив образ Макара Гусєва.
- Після цієї ролі він здобув широку популярність.
- Також Василя Скромного можна було побачити у стрічках "Школа", "Третій вимір", "Комбат" та інших.
- Однак згодом він завершив акторську кар'єру та вів непублічний спосіб життя.
- Василь Скромний проходив службу в морській авіації. За роки служби він побував у Південній Америці, Африці, Австралії та на Кубі.