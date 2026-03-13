Про трагічну звістку повідомив товариш артиста Віктор Дергач на своїй сторінці у фейсбуці. У матеріалі розповідаємо подробиці цієї трагічної новини.

Помер Василь Скромний: що відомо?

Причину смерті Віктор Дергач не уточнив. Водночас інтернет-видання "Інтент" повідомило, що останнім часом Василь Скромний боровся з онкологічним захворюванням.

Актора не стало на 62-му році життя.

Що відомо про Василя Скромного?