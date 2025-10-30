Это семейная лента, которая подарит множество положительных эмоций. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета и показываем трейлер.
Что известно о комедии "Родительское собрание"?
Если вы в раздумьях, как качественно провести время всей семьей, то идеальным вариантом станет поход в кинотеатр. Тем более, что состоялась премьера долгожданной украинской комедии под названием "Родительское собрание".
Это история о школьных приключениях, где все борются за пост президента школы. В этих выборах побеждает худший ученик-прогульщик, поэтому родители созывают родительское собрание. Однако они превращаются не просто в обсуждение, а перерастают в настоящие ожесточенные дебаты, что создает множество комедийных ситуаций.
"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма
В фильме вы увидите известные лица – в частности, Антонину Хижняк и Женю Яновича, которые сыграют супружескую пару, Заднепровского в роли директора школы, а также Андрея Исаенко в образе байкера. И за всем этим будет наблюдать Оля Полякова.
Лента точно подарит вам незабываемые впечатления и положительные эмоции. Поэтому если вы хотите искренне посмеяться, обязательно посетите эту премьеру.
Какие украинские фильмы выходят в свет?
Ранее мы уже рассказывали о новых украинских фильмах, которые стоит посмотреть каждому. Кроме семейной комедии "Родительские сборы", в прокат также выйдут такие ленты:
- "Ты космос" – премьера запланирована на 20 ноября;
- "Война глазами животных" – премьера в кинотеатрах состоится 6 ноября;
- А также экранизация романа Андрея Куркова "Серые пчелы". Лента уже есть в прокате, поэтому вы можете посмотреть ее уже сегодня.