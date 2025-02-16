Рудинський зіграв головну роль у короткометражній стрічці "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, яка претендує на перемогу у BAFTA в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера Гайдера Ротшильда Гузіри.
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На фото з BAFTA Nominee's Party 2025 український актор позує разом з творчою командою фільму: композитором Марціном Мазуреком, режисером Францом Бумомо, монтажеркою Кармелою Шоненбергер, продюсером Гайдером Ротшильдом Гузіром та іншими членами команди.
Що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір"
- Стрічку зняв британський режисер німецького походження Франц Бум. Вона заснована на реальних подіях російсько-української війни. У центрі сюжету – батько й син, які працюють в невеликому прифронтовому шпиталі.
"Камінь, ножиці, папір": дивіться фільм онлайн
- Шпиталь, що став останньою надією для поранених, раптово опиняється під загрозою захоплення ворожим російським взводом.
- Серед хаосу війни, між життям і смертю, герої намагаються не лише вижити, але й зберегти людяність. Кожне їхнє рішення може мати фатальні наслідки, а ситуація з кожною хвилиною стає все небезпечнішою.
- Це історія не тільки про війну, а й про незламність духу українців. Про те, як далеко може зайти людина, захищаючи життя інших, і яку ціну готова заплатити за свій моральний вибір.