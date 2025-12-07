Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Национального союза кинематографистов Украины, где Криштофович был членом правления.
Трагическую новость о смерти режиссера сообщили 7 декабря. Вячеслав Криштофович умер в возрасте 78 лет.
Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной. И ранние работы, и поздние сериалы, и сценарии, созданные им в сотрудничестве, – все это свидетельство исключительного таланта и честности в профессии,
– написали в Национальном союзе кинематографистов Украины.
Что известно о Вячеславе Криштофовиче?
- Он родился в 1947 году в Киеве.
- Вячеслав учился на режиссерском факультете Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.
- Впоследствии начал работать на киностудии Довженко.
- Среди известных киноработ Криштофовича: "Одинокая женщина желает познакомиться", "Автопортрет неизвестного", "Ребро Адама" и "Приятель покойника".
- Кстати, последняя лента стала первым фильмом, который выдвигался от Украины на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".
- Вячеслав Криштофович также снимал сериалы и сам был актером в студенческие годы.
- Позже он преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого, получил звание заслуженного деятеля искусств Украины, был лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко и "Золотая юла" и награжден Орденом За заслуги III степени.