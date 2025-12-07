Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Національної спілки кінематографістів України, де Криштофович був членом правління.
Трагічну новину про смерть режисера повідомили 7 грудня. В'ячеслав Криштофович помер у віці 78 років.
Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії,
– написали у Національній спілці кінематографістів України.
Що відомо про В'ячеслава Криштофовича?
- Він народився у 1947 році в Києві.
- В'ячеслав навчався на режисерському факультеті Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.
- Згодом почав працювати на кіностудії Довженка.
- Серед відомих кіноробіт Криштофовича: "Самотня жінка бажає познайомитися", "Автопортрет невідомого", "Ребро Адама" та "Приятель небіжчика".
- До речі, остання стрічка стала першим фільмом, який висувався від України на премію "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм".
- В'ячеслав Криштофович також знімав серіали й сам був актором у студентські роки.
- Пізніше він викладав у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, отримав звання заслуженого діяча мистецтв України, був лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка та "Золота дзиґа" і нагороджений Орденом За заслуги III ступеня.