Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Національної спілки кінематографістів України, де Криштофович був членом правління.

Трагічну новину про смерть режисера повідомили 7 грудня. В'ячеслав Криштофович помер у віці 78 років.

Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його "дрібниць життя" у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії,

– написали у Національній спілці кінематографістів України.

Що відомо про В'ячеслава Криштофовича?