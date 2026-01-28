Решту кадрів дознімали в Німеччині, США та Болгарії. Про це повідомляє видання "Суспільна культура".

Як знімали фільм "Ейфорія" Джуліана Розефельдта?

Напередодні повномасштабної війни в Україні, а саме до 14 лютого 2022 року, в Україні знімали фільм "Ейфорія" німецького режисера Джуліана Розефельдта. Хоча події фільму розгортаються в Нью-Йорку, багато сцен відзняли у Києві.

Через загрозу великого вторгнення команда змушена була перервати роботу та полетіти до Берліна. За словами Анастасії Буковської, співзасновниці Family Production, яка відповідала за організацію зйомок в Україні, вся німецька команда плакала й обіймала українців, коли покидала країну.

Ця частина історії для нас особливо щемлива. Зйомки в Києві стали символом часу "до". Проєкт "Ейфорія" Джуліана Розенфельда – це художнє висловлювання про капіталізм, глобалізацію та світ, у якому ми живемо, про цінності й вибори, які визначають сучасну людину. У цьому висловлюванні є і наш голос, і наш досвід, тому цей проєкт для нас дуже особистий,

– розповіла Анастасія.

Імовірно, це був останній міжнародний проєкт, який знімали в Україні до початку повномасштабної війни. Серед локацій, які ви побачите у стрічці та які побачить світова аудиторія, – Центральний залізничний вокзал, автобусне депо "Грибок", Київський суднобудівно-судноремонтний завод.

Після початку повномасштабної війни німецька команда підтримувала українців і пропонувала свою допомогу.

Що відомо про фільм "Ейфорія"?