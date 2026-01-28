А нещодавно Лариса з'явилася в одній із ролей у найпопулярнішому українському серіалі "Тиха Нава". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз акторка, чим займається та яку роль зіграла в найпопулярнішому true crime серіалі сучасності.

Радимо Був в ефірі 72 роки: який серіал є найдовшим у світі

Де зараз Лариса Руснак?

Лариса Руснак нині продовжує вибудовувати свою кар'єру. Вона знімається в кіно та грає в театрі. Зокрема, акторка є провідною майстринею сцени Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Одним з останніх кінопроєктів, у яких з'явилася Лариса, став найпопулярніший український true crime серіал "Тиха Нава", прем'єра якого відбулася 15 січня 2026 року.

У ньому акторка втілила роль відьми Іди – жінки, яка мало говорить, але багато знає. За словами творців, героїня звикла діяти мовчки, не ставити зайвих запитань і брати на себе відповідальність. Її участь у подіях довго залишалася непоміченою, однак саме вона стала частиною ланцюга, який згодом виринув назовні.

Її тиша не про байдужість. Вона про вибір, який здавався єдино можливим у світі, де система не залишає простору для правди,

– йдеться у мережі.

Сама Лариса зізнається, що ця роль стала для неї особливою. Вона співчуває своїй героїні та повністю її розуміє.

Лариса Руснак і театр

Окрім роботи в кіно, акторка активно грає в театрі. Серед вистав, які нині можна побачити за її участі, – "Кураж", "Марія Стюарт" та багато інших.

Також Лариса виступає для українських військових. Вона зізнається, що повномасштабна війна сильно вплинула на її свідомість, хоча й до вторгнення акторка активно допомагала та їздила на прифронтові території, щоб підтримати захисників.

Іноді, за її словами, військові під час вистав засинають або сидять дуже втомлені, і тоді їй здавалося, що її робота там не потрібна. Проте, коли вона спілкується з бійцями, ті зізнаються, що такі зустрічі стають для них великою підтримкою. Саме тому акторка разом із колегами продовжує виступати й підтримувати наших захисників і захисниць.

Військові приходили на наші виступи, часом спали, бо втомлені. Але потім запитуєш їх: а вам це потрібно? А у відповідь: не уявляєте наскільки – це ж зв'язок із зовнішнім світом, що нас чують, що ми тут недарма це робимо!

– ділилась акторка з виданням OBOZ.UA.

Кого озвучувала Лариса Руснак?

Саме Лариса Руснак була однією з перших українських жінок на телебаченні, які займалися дубляжем. Вона озвучувала рекламу, фільми та серіали.

Зокрема, Лариса була голосом Анджеліни Джолі, Джулії Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та багатьох інших відомих акторок. Її голос можна почути у фільмі "Основний інстинкт", культовому серіалі "Друзі" та багатьох інших проєктах.