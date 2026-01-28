А недавно Лариса появилась в одной из ролей в самом популярном украинском сериале "Тихая Нава". В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас актриса, чем занимается и какую роль сыграла в самом популярном true crime сериале современности.

Где сейчас Лариса Руснак?

Лариса Руснак сейчас продолжает выстраивать свою карьеру. Она снимается в кино и играет в театре. В частности, актриса является ведущей мастерицей сцены Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Одним из последних кинопроектов, в которых появилась Лариса, стал самый популярный украинский true crime сериал "Тихая Нава", премьера которого состоялась 15 января 2026 года.

В нем актриса воплотила роль ведьмы Иды – женщины, которая мало говорит, но много знает. По словам создателей, героиня привыкла действовать молча, не задавать лишних вопросов и брать на себя ответственность. Ее участие в событиях долго оставалась незамеченной, однако именно она стала частью цепи, которая впоследствии вынырнула наружу.

Ее тишина не о равнодушии. Она о выборе, который казался единственно возможным в мире, где система не оставляет пространства для правды,

– говорится в сети.

Сама Лариса признается, что эта роль стала для нее особенной. Она сочувствует своей героине и полностью ее понимает.

Лариса Руснак и театр

Кроме работы в кино, актриса активно играет в театре. Среди спектаклей, которые сейчас можно увидеть с ее участием, – "Кураж", "Мария Стюарт" и многие другие.

Также Лариса выступает для украинских военных. Она признается, что полномасштабная война сильно повлияла на ее сознание, хотя и до вторжения актриса активно помогала и ездила на прифронтовые территории, чтобы поддержать защитников.

Иногда, по ее словам, военные во время спектаклей засыпают или сидят очень уставшие, и тогда ей казалось, что ее работа там не нужна. Однако, когда она общается с бойцами, те признаются, что такие встречи становятся для них большой поддержкой. Именно поэтому актриса вместе с коллегами продолжает выступать и поддерживать наших защитников и защитниц.

Военные приходили на наши выступления, порой спали, потому что уставшие. Но потом спрашиваешь их: а вам это нужно? А в ответ: не представляете насколько – это же связь с внешним миром, что нас слышат, что мы здесь не зря это делаем!

– делилась актриса с изданием OBOZ.UA.

Кого озвучивала Лариса Руснак?

Именно Лариса Руснак была одной из первых украинских женщин на телевидении, которые занимались дубляжем. Она озвучивала рекламу, фильмы и сериалы.

В частности, Лариса была голосом Анджелины Джоли, Джулии Робертс, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и многих других известных актрис. Ее голос можно услышать в фильме "Основной инстинкт", культовом сериале "Друзья" и многих других проектах.