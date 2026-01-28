До перегляду цих епізодів варто бути психологічно готовим. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки серій налічує стрічка та що варто знати про сюжет, перш ніж переглядати серіал.

Скільки епізодів налічує серіал "Тиха Нава"?

Справжньою перевагою серіалу "Тиха нава" є те, що стрічка налічує всього 8 епізодів орієнтовною тривалістю близько 40 хвилин кожен.

Серіал ідеально підійде для тих, хто не любить багатосерійних історій. А також для тих, хто не боїться бачити правду на екрані. Адже історія, яка лежить в основі сюжету, відбувалася у реальному житті.

До речі, раніше ми писали про реальну історію маніяка з Боярки, що надихнула авторів серіалу. Більше читайте – за посиланням. Навряд чи цю стрічку зможе переглянути кожен, адже потрібно бути психологічно готовим побачити на екрані те, про що багато років мовчали.

Про що сюжет серіалу "Тиха Нава"?

Події серіалу починають розгортатися у 2018 році. Влітку молодий юрист Адам Юшкевич, роль якого втілив Олександр Рудинський, разом зі своєю нареченою Інною, яку зіграла Олександра Сорока, приїжджає до Тихої Нави на відпочинок.

Здавалося б, це тихе містечко має подарувати їм омріяний релакс, однак поїздка швидко перетворюється на справжнє жахіття, адже після сварки з Адамом Інна стає жертвою насильства.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Пара звертається до правоохоронців, але замість належної допомоги стикається з байдужістю, а сам Адам потрапляє під підозру. З цього й розпочинається справжній хаос: їхні стосунки руйнуються, Адам не може змиритися з тим, що сталося, і з тим, як байдуже до цього ставляться правоохоронці, тому береться самостійно з'ясовувати правду.

Тим часом у місті продовжують відбуватися жахливі події – новий злочин, нове зґвалтування і нове вбивство. Зашкарубла система не береться за розслідування, замовчує ці жахіття, фальсифікує факти та сіє страх серед мешканців Тихої Нави.