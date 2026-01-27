Йдеться про телевізійну мильну оперу "Дороговказне світло". Спершу все почалось з 1937 року, коли запустили радіошоу, а вже з 1952 по 18 вересня 2009 року відбувався показ на телебаченні, передає 24 Канал.

Що відомо про найдовший серіал у світі?

Історія розгортається у вигаданому містечку Спрінгфілд. У центрі сюжету – життя кількох сімей з драмами, любовними інтригами та історіями героїв, за якими глядачі спостерігали декілька десятиліть.

Цікавий факт! "Дороговказне світло" почалося не як телесеріал, а як радіошоу у 1937 році, створене Ірною Філіпс, колишньою вчителькою, яка стала однією із засновниць жанру мильної опери. У 1952 році воно перейшло на телебачення.

У шоу з'являлися десятки героїв і родинних ліній – від Бауерів, Рутерленджів, Робертсів та Голденів до Грантів, Норрісів, Флетчерів, Мейсонів, Торпів, Мерлерів і Сполдінгів, що робило сюжетні повороти дуже насиченими та міжпереплетеними.

Назва серіалу походить від сюжетної деталі: один із персонажів, Рутлендж, часто залишав світло у своєму домі ввімкненим – як символ готовності допомогти тим, хто опинився в біді.

Рейтинг серіалу на платформі IMDb становить – 6,6.

Цікаві факти про серіал "Дороговказне світло"

Загальна кількість серій – 18 262 .

. Загальна тривалість: 169 днів 10 годин і 15 хвилин.

За свою історію шоу було номіновано понад 375 разів та отримало приблизно 98 нагород у сфері телебачення.

Цей серіал вважається одним із перших і найвпливовіших представників жанру мильної опери на американському телебаченні.

Після того, як рейтинги зменшилися і змінилися пріоритети глядачів, канал CBS припинив виробництво серіалу – останній епізод вийшов 18 вересня 2009 року. Навіть після завершення "Дороговказне світло" залишається важливою частиною історії телебачення й часто згадується у контексті рекордсмена серед інших телевізійних шоу.