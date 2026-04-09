Очевидно, що якби у серіалі були питання щодо сценарію, то, мабуть, він не зміг би протриматись аж п'ять сезонів. Тому, якщо маєте на думці подивитись щось українське, що вразить сюжетними лініями, то 24 Канал рекомендує саме "Розтин покаже".

Що відомо про серіал "Розтин покаже"?

Серіал розповідає про роботу судово-медичного Бюро, фахівці якого розслідують найзаплутаніші злочини. Судмедекспертка Яна Гончар творить дива – вона знаходить докази вбивств у тілах жертв. На підставі її знахідок слідчий Олег Гончар ловитиме злочинців, а всі експерти Бюро допомагатимуть їм.

Новий сезон стартував 23 березня і його трансляція на ТБ триватиме з понеділка по четвер упродовж трьох тижнів. Канал показуватиме по дві серії щовечора. Цього разу на глядачів чекають цілих 24 серії. Крім того, серії доступні на платформі YouTube.

"Розтин покаже 5": дивіться онлайн трейлер серіалу