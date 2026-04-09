Якщо ви шукаєте цікавий трилер або бойовик на вечір і хочете отримати справжній заряд адреналіну, ми зібрали для вас добірку трьох абсолютно різних фільмів. Та їх об'єднує одне – вони змушують затамувати подих. Обирайте свій фільм у матеріалі 24 Каналу.

Які трилери залишають після себе неймовірне враження?

Серед цих фільмів – трилери, які поєднують у собі абсолютно різні жанри, тож кожен зможе обрати щось для себе. Тут і старі кіношедеври, і новіші історії, і неймовірно моторошні проєкти, і трохи легші для вечірнього перегляду.

"Дозволь йому піти" (2020) режисера Томаса Берка. Наразі стрічку можна подивитися на платформі Netflix. Фільм поєднав у собі жанри драми, трилеру та вестерну. Історія розповідає про подружжя Донні та Марджері Дункан, які після смерті свого сина намагаються захистити онука від небезпечної сім'ї його дружини. Напружений сюжет розкриває теми помсти та моралі в умовах насильства.

"Невидимий гість" (2016) – трилер із елементами детектива режисера Оріоля Пауло. Стрічка розповідає про багатого бізнесмена, який потрапляє в пастку криміналу і намагається довести свою невинність у справі про вбивство, найнявши досвідченого адвоката. Фільм тримає глядача в напрузі до самого фіналу, і хоча прем'єра відбулася вже давно, його залюбки переглядають знову і знову.

Старий, але культовий "Механічний апельсин" (1971) поєднав у собі жанри трилера, наукової фантастики та драми. Фільм показує майбутнє суспільство, де молодий злочинець Алекс та його друзі займаються насильством та злочинами. Алекса арештовують і намагаються перевиховати за допомогою психологічних експериментів, щоб зробити його послушним громадянином. Цей фільм часто входить у списки найвпливовіших і найвизначніших стрічок у світі кінематографа.

Здавалося б, ці фільми абсолютно різні – з різними акторами, сюжетними лініями та режисерами, проте їх об'єднує одне: після перегляду кожного ви отримаєте ті мурашки по шкірі, на які навіть не розраховували.

Які сучасні трилери подивитись ввечері?

Якщо ви шукаєте сучасні трилери, які також лякають і змушують затамувати подих, зверніть увагу на такі стрічки:

"Його та її",

"Тіла",

"Воно. Ласкаво просимо до Деррі",

"Скоро трапиться щось страшне".

Обирайте стрічку на вечір та насолоджуйтесь найгострішими трилерами уже сьогодні.