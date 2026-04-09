Если вы ищете интересный триллер или боевик на вечер и хотите получить настоящий заряд адреналина, мы собрали для вас подборку трех совершенно разных фильмов. Но их объединяет одно – они заставляют затаить дыхание. Выбирайте свой фильм в материале 24 Канала.

Рекомендуем Сильный украинский сериал с высоким рейтингом, который никого не оставляет равнодушным

Какие триллеры оставляют после себя невероятное впечатление?

Среди этих фильмов – триллеры, которые сочетают в себе совершенно разные жанры, поэтому каждый сможет выбрать что-то для себя. Здесь и старые киношедевры, и новые истории, и невероятно жуткие проекты, и немного легкие для вечернего просмотра.

"Позволь ему уйти" (2020) режиссера Томаса Берка. Сейчас ленту можно посмотреть на платформе Netflix. Фильм соединил в себе жанры драмы, триллера и вестерна. История рассказывает о супругах Донни и Марджери Дункан, которые после смерти своего сына пытаются защитить внука от опасной семьи его жены. Напряженный сюжет раскрывает темы мести и морали в условиях насилия.

"Невидимый гость" (2016) – триллер с элементами детектива режиссера Ориоля Пауло. Лента рассказывает о богатом бизнесмене, который попадает в ловушку криминала и пытается доказать свою невиновность в деле об убийстве, наняв опытного адвоката. Фильм держит зрителя в напряжении до самого финала, и хотя премьера состоялась уже давно, его охотно пересматривают снова и снова.

Старый, но культовый "Механический апельсин" (1971) соединил в себе жанры триллера, научной фантастики и драмы. Фильм показывает будущее общество, где молодой преступник Алекс и его друзья занимаются насилием и преступлениями. Алекса арестовывают и пытаются перевоспитать с помощью психологических экспериментов, чтобы сделать его послушным гражданином. Этот фильм часто входит в списки самых влиятельных и выдающихся лент в мире кинематографа.

Казалось бы, эти фильмы совершенно разные – с разными актерами, сюжетными линиями и режиссерами, однако их объединяет одно: после просмотра каждого вы получите те мурашки по коже, на которые даже не рассчитывали.

Какие современные триллеры посмотреть вечером?

Если вы ищете современные триллеры, которые также пугают и заставляют затаить дыхание, обратите внимание на такие ленты:

"Его и ее",

"Тела",

"Оно. Добро пожаловать в Дерри",

"Скоро случится что-то страшное".

Выбирайте ленту на вечер и наслаждайтесь самыми острыми триллерами уже сегодня.