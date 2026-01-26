Історія про страхітливого клоуна Пеннівайза давно стала культовою, а от приквел уже на межі того, щоб стати кращим за класичного "Воно". 24 Канал розповість цікаві факти про культову новинку.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі" – що відомо про серіал?

Приквел до фільмів "Воно" вийшов у 2025 році. Він поєднав у собі жанри жахів і містики, що творці мусили підійняти вікове обмеження аж до 18+. Наразі є один сезон, який налічує 8 епізодів. Кожна серія триває орієнтовно від 54 до 66 хвилин.

За сюжетом, події розгортаються у містечку Деррі у 1962 році, тобто за кілька десятиліть до подій першого фільму. Молода сім'я з маленькою дитиною переїжджає до Деррі, але зразу ж після цього один хлопчик зникає безвісти.

Та сюжетна лінія розвивається і стає відомо, що це початок циклів Пеннівайза, клоуна-демона, який з'являється приблизно кожні 27 років, щоб жахати місто.

Варто зазначити, що до ролі клоуна повернувся Білл Скарсград, який у фільмах "Воно" неймовірно вдало передав увесь жах свого героя. Хоч актор і сумнівався, чи варто знову брати участь у цьому проєкті, однак таки наважився на цей крок.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Днями уже стало відомо, що серіал отримав продовження на другий сезон. Крім того, автори бажають і третій сезон. Наразі оцінка рейтингу платформи IMDb становить – 8,0.

Цікаві факти про серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"