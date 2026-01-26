История об ужасающем клоуне Пеннивайзе давно стала культовой, а вот приквел уже на грани того, чтобы стать лучше классического "Оно". 24 Канал расскажет интересные факты о культовой новинке.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри" – что известно о сериале?

Приквел к фильмам "Оно" вышел в 2025 году. Он соединил в себе жанры ужасов и мистики, что создатели должны были поднять возрастное ограничение до 18+. Сейчас есть один сезон, который насчитывает 8 эпизодов. Каждая серия длится ориентировочно от 54 до 66 минут.

По сюжету, события разворачиваются в городке Дерри в 1962 году, то есть за несколько десятилетий до событий первого фильма. Молодая семья с маленьким ребенком переезжает в Дерри, но сразу же после этого один мальчик исчезает без вести.

Но сюжетная линия развивается и становится известно, что это начало циклов Пеннивайза, клоуна-демона, который появляется примерно каждые 27 лет, чтобы ужасать город.

Стоит отметить, что к роли клоуна вернулся Билл Скарсград, который в фильмах "Оно" невероятно удачно передал весь ужас своего героя. Хотя актер и сомневался, стоит ли снова участвовать в этом проекте, однако таки решился на этот шаг.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотрите онлайн трейлер сериала

На днях уже стало известно, что сериал получил продолжение на второй сезон. Кроме того, авторы желают и третий сезон. Сейчас оценка рейтинга платформы IMDb составляет – 8,0.

Интересные факты о сериале "Оно: Добро пожаловать в Дерри"