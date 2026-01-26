История об ужасающем клоуне Пеннивайзе давно стала культовой, а вот приквел уже на грани того, чтобы стать лучше классического "Оно". 24 Канал расскажет интересные факты о культовой новинке.
"Оно: Добро пожаловать в Дерри" – что известно о сериале?
Приквел к фильмам "Оно" вышел в 2025 году. Он соединил в себе жанры ужасов и мистики, что создатели должны были поднять возрастное ограничение до 18+. Сейчас есть один сезон, который насчитывает 8 эпизодов. Каждая серия длится ориентировочно от 54 до 66 минут.
По сюжету, события разворачиваются в городке Дерри в 1962 году, то есть за несколько десятилетий до событий первого фильма. Молодая семья с маленьким ребенком переезжает в Дерри, но сразу же после этого один мальчик исчезает без вести.
Но сюжетная линия развивается и становится известно, что это начало циклов Пеннивайза, клоуна-демона, который появляется примерно каждые 27 лет, чтобы ужасать город.
Стоит отметить, что к роли клоуна вернулся Билл Скарсград, который в фильмах "Оно" невероятно удачно передал весь ужас своего героя. Хотя актер и сомневался, стоит ли снова участвовать в этом проекте, однако таки решился на этот шаг.
"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотрите онлайн трейлер сериала
На днях уже стало известно, что сериал получил продолжение на второй сезон. Кроме того, авторы желают и третий сезон. Сейчас оценка рейтинга платформы IMDb составляет – 8,0.
Интересные факты о сериале "Оно: Добро пожаловать в Дерри"
- В США, за первые три дня, первую серию посмотрели более 5,7 миллиона человек.
- Сериал вошел в тройку самых успешных премьер HBO MAX. Его опережают только "Дом дракона" и "Последние из нас".
- Седьмую серию за три дня посмотрели аж 5,8 миллиона зрителей, что превзошло количество просмотров премьеры. Зрители назвали этот эпизод одним из самых жутких и с самой печальной смертью.
- После выхода последней серии публика назвала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" лучшим сериалом года. За первые три дня финальный эпизод собрал в США 6,5 миллионов просмотров.