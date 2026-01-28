Остальные кадры доснимали в Германии, США и Болгарии. Об этом сообщает издание "Общественная культура".

Рекомендуем Где сейчас и как живет Лариса Руснак, которая была ведущей "Лото-Забавы"

Как снимали фильм "Эйфория" Джулиана Розефельдта?

Накануне полномасштабной войны в Украине, а именно до 14 февраля 2022 года, в Украине снимали фильм "Эйфория" немецкого режиссера Джулиана Розефельдта. Хотя события фильма разворачиваются в Нью-Йорке, много сцен отсняли в Киеве.

Из-за угрозы большого вторжения команда вынуждена была прервать работу и улететь в Берлин. По словам Анастасии Буковской, соучредителя Family Production, которая отвечала за организацию съемок в Украине, вся немецкая команда плакала и обнимала украинцев, когда покидала страну.

Эта часть истории для нас особенно щемящая. Съемки в Киеве стали символом времени "до". Проект "Эйфория" Джулиана Розенфельда – это художественное высказывание о капитализме, глобализации и мире, в котором мы живем, о ценностях и выборах, которые определяют современного человека. В этом высказывании есть и наш голос, и наш опыт, поэтому этот проект для нас очень личный,

– рассказала Анастасия.

Вероятно, это был последний международный проект, который снимали в Украине до начала полномасштабной войны. Среди локаций, которые вы увидите в ленте и которые увидит мировая аудитория, – Центральный железнодорожный вокзал, автобусное депо "Грибок", Киевский судостроительно-судоремонтный завод.

После начала полномасштабной войны немецкая команда поддерживала украинцев и предлагала свою помощь.

Тоже интересно Был в эфире 72 года: какой сериал является самым длинным в мире

Что известно о фильме "Эйфория"?