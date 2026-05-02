Где сейчас Константин Октябрьский и какие изменения произошли в его личной жизни – читайте на сайте 24 Канала.

Где сейчас Константин Октябрьский?

Константин Октябрьский продолжает работать в Украине. 20 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера сериала "Подмена", где актер сыграл одну из главных ролей – его персонажа зовут Игорь.

Константин Октябрьский в сериале "Подмена" / Фото из инстаграма актера

Также недавно вышел долгожданный второй сезон детектива "Парочка следователей". Зрители наконец дождались продолжения истории Паши и Софии, которых на экране воплотили Октябрьский и Юлия Буйновская.

Они и в дальнейшем работают в отделе особо опасных преступлений, расследуя сложные дела вместе с коллегами. В команде также появляется новая коварная следователь – Оксана Левчук, которую сыграла Татьяна Злова. Напряжение между Софией и Пашей растет, ведь они не могут разобраться в чувствах друг к другу.

Буйновская и Октябрьский / Фото из инстаграма Константина

В 2024 году россияне повредили квартиру Константина, которую он арендовал вместе с семьей.

Мы были дома. Мы спали, это было где-то в половине 4 утра. Я услышал сквозь сон, как пролетел первый (дрон – 24 Канал). Потом я услышал, как начал падать второй. Звук становился все громче. Потом взрыв, пламя, окна полетели, меня снесло с кровати, крик детей,

– рассказал актер в интервью Алине Доротюк.

Как изменилась личная жизнь Константина Октябрьского?

В том же интервью Октябрьский объявил о разводе с женой Самирой после 10 лет в браке. Они расторгли брак еще в конце прошлого года, а инициатором выступила женщина.

Наверное я где-то недорабатывал как муж. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, рассчитывала. Не было того уважения, любви. Думаю, причина в этом,

– объяснил Константин.

В 2025 году у супругов начался кризис, с которым они не смогли справиться. Константин и Самира воспитывают двух сыновей: 10-летнего Роберта и 8-летнего Матвея.

Константин Октябрьский с сыновьями / Фото из инстаграма актера

Что еще известно о Константине Октябрьском?

Константин Октябрьский родился в Киеве. Учился в Днепре в театрально-художественном колледже, уже на втором курсе начал работать на региональном телевидении, однако бесплатно.

Октябрьский пробовал поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на режиссуру телевидения, однако не сдал экзамен.

Я почему хотел поступить туда? Я очень хотел попасть на телевидение. Я думал туда зайти через образование,

– объяснил он.

Константин был актером пародийного шоу "Большая разница по-украински". Его уволили после конфликта с креативным продюсером, но сейчас мужчины хорошо общаются.

Я, наверное, не удовлетворял его как актер или как личность. В какой-то момент мне казалось, что единственный способ выйти из этого конфликта – это просто морду набить. Какая-то такая неприязнь была,

– вспомнил Октябрьский.

После этого он начал развивать актерскую карьеру. 4 года Константин был ведущим утреннего шоу "Утро дома" на телеканале ДОМ. Сейчас Октябрьский хочет сняться за границей.