Где сейчас Константин Октябрьский и какие изменения произошли в его личной жизни
Где сейчас Константин Октябрьский?
Константин Октябрьский продолжает работать в Украине. 20 апреля на телеканале СТБ состоялась премьера сериала "Подмена", где актер сыграл одну из главных ролей – его персонажа зовут Игорь.
Константин Октябрьский в сериале "Подмена" / Фото из инстаграма актера
Также недавно вышел долгожданный второй сезон детектива "Парочка следователей". Зрители наконец дождались продолжения истории Паши и Софии, которых на экране воплотили Октябрьский и Юлия Буйновская.
Они и в дальнейшем работают в отделе особо опасных преступлений, расследуя сложные дела вместе с коллегами. В команде также появляется новая коварная следователь – Оксана Левчук, которую сыграла Татьяна Злова. Напряжение между Софией и Пашей растет, ведь они не могут разобраться в чувствах друг к другу.
Буйновская и Октябрьский / Фото из инстаграма Константина
В 2024 году россияне повредили квартиру Константина, которую он арендовал вместе с семьей.
Мы были дома. Мы спали, это было где-то в половине 4 утра. Я услышал сквозь сон, как пролетел первый (дрон – 24 Канал). Потом я услышал, как начал падать второй. Звук становился все громче. Потом взрыв, пламя, окна полетели, меня снесло с кровати, крик детей,
– рассказал актер в интервью Алине Доротюк.
Как изменилась личная жизнь Константина Октябрьского?
В том же интервью Октябрьский объявил о разводе с женой Самирой после 10 лет в браке. Они расторгли брак еще в конце прошлого года, а инициатором выступила женщина.
Наверное я где-то недорабатывал как муж. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, рассчитывала. Не было того уважения, любви. Думаю, причина в этом,
– объяснил Константин.
В 2025 году у супругов начался кризис, с которым они не смогли справиться. Константин и Самира воспитывают двух сыновей: 10-летнего Роберта и 8-летнего Матвея.
Константин Октябрьский с сыновьями / Фото из инстаграма актера
Что еще известно о Константине Октябрьском?
Константин Октябрьский родился в Киеве. Учился в Днепре в театрально-художественном колледже, уже на втором курсе начал работать на региональном телевидении, однако бесплатно.
Октябрьский пробовал поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на режиссуру телевидения, однако не сдал экзамен.
Я почему хотел поступить туда? Я очень хотел попасть на телевидение. Я думал туда зайти через образование,
– объяснил он.
Константин был актером пародийного шоу "Большая разница по-украински". Его уволили после конфликта с креативным продюсером, но сейчас мужчины хорошо общаются.
Я, наверное, не удовлетворял его как актер или как личность. В какой-то момент мне казалось, что единственный способ выйти из этого конфликта – это просто морду набить. Какая-то такая неприязнь была,
– вспомнил Октябрьский.
После этого он начал развивать актерскую карьеру. 4 года Константин был ведущим утреннего шоу "Утро дома" на телеканале ДОМ. Сейчас Октябрьский хочет сняться за границей.