Более того, на Netflix сериал стал одним из самых популярных среди зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, когда состоится премьера финальных эпизодов второго сезона "Пограничников".

Рекомендуем Фильм "Ты – космос" ошеломил кассовыми сборами: о какой сумме идет речь

Когда премьера финальных эпизодов 2 сезона "Пограничников"?

Настоящие поклонники уже давно находятся в ожидании премьеры финальных эпизодов сериала "Пограничники". Они выйдут в свет 15 декабря 2025 года. Зрители смогут посмотреть еще 12 эпизодов, которые завершат историю второго курса любимых "Пограничников".

Хочется заснуть и проснуться уже через неделю, ведь 15 декабря на Киевстар ТВ выйдет продолжение сериала "Пограничники. 2 курс",
– пишет на инстаграм-странице "Пограничников".

Зрители уже в ожидании, вот, что они пишут:

  • "Я также не могу дождаться...смотришь серию и думаешь что там будет. Потом становится интереснее и еще раз интереснее"
  • "Не могу дождаться 15 декабря"
  • "Очень классный сериал, очень захватывает"

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

О чем сериал "Пограничники"?

  • Во втором сезоне сериала "Пограничники" главные герои возвращаются к учебе и службе.
  • Они должны еще ответственнее относиться к подготовке, ведь приближается их служба на границе.
  • Зрители смогут увидеть полевые выезды, дежурства, спецоперации, опасность и личные истории героев.
  • Особый акцент в сериале также сделан на дружбе, любви и теме выбора.