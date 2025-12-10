Более того, на Netflix сериал стал одним из самых популярных среди зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, когда состоится премьера финальных эпизодов второго сезона "Пограничников".

Когда премьера финальных эпизодов 2 сезона "Пограничников"?

Настоящие поклонники уже давно находятся в ожидании премьеры финальных эпизодов сериала "Пограничники". Они выйдут в свет 15 декабря 2025 года. Зрители смогут посмотреть еще 12 эпизодов, которые завершат историю второго курса любимых "Пограничников".

Хочется заснуть и проснуться уже через неделю, ведь 15 декабря на Киевстар ТВ выйдет продолжение сериала "Пограничники. 2 курс",

– пишет на инстаграм-странице "Пограничников".

Зрители уже в ожидании, вот, что они пишут:

"Я также не могу дождаться...смотришь серию и думаешь что там будет. Потом становится интереснее и еще раз интереснее"

"Не могу дождаться 15 декабря"

"Очень классный сериал, очень захватывает"

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

О чем сериал "Пограничники"?