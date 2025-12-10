Более того, на Netflix сериал стал одним из самых популярных среди зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, когда состоится премьера финальных эпизодов второго сезона "Пограничников".
Когда премьера финальных эпизодов 2 сезона "Пограничников"?
Настоящие поклонники уже давно находятся в ожидании премьеры финальных эпизодов сериала "Пограничники". Они выйдут в свет 15 декабря 2025 года. Зрители смогут посмотреть еще 12 эпизодов, которые завершат историю второго курса любимых "Пограничников".
Хочется заснуть и проснуться уже через неделю, ведь 15 декабря на Киевстар ТВ выйдет продолжение сериала "Пограничники. 2 курс",
– пишет на инстаграм-странице "Пограничников".
Зрители уже в ожидании, вот, что они пишут:
- "Я также не могу дождаться...смотришь серию и думаешь что там будет. Потом становится интереснее и еще раз интереснее"
- "Не могу дождаться 15 декабря"
- "Очень классный сериал, очень захватывает"
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона
О чем сериал "Пограничники"?
- Во втором сезоне сериала "Пограничники" главные герои возвращаются к учебе и службе.
- Они должны еще ответственнее относиться к подготовке, ведь приближается их служба на границе.
- Зрители смогут увидеть полевые выезды, дежурства, спецоперации, опасность и личные истории героев.
- Особый акцент в сериале также сделан на дружбе, любви и теме выбора.