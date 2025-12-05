Так, во втором сезоне "Кофе с кардамоном" Гнатковский стал безоговорочным фаворитом многих зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, какую именно роль он воплотил в этом сериале.

Какую роль сыграл Гнатковский в сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

Видимо, все помнят Алексея Гнатковского из фильма "Довбуш", где он говорил: "Это мои горы, и я здесь хозяин, и кто придет ко мне в дом и будет править мне, как я должен жить, тот выхаркает свои печени".

Нечто подобное мог бы сказать Алексей во втором сезоне "Кофе с кардамоном". Точнее – не сам актер, а его персонаж, по имени Стефан Терлецкий. Он предстает перед зрителем как характерный, харизматичный, острый на язык мужчина, который строил свою жизнь собственным умом и своими руками. Вокруг него сплотились люди, готовые строить Украину и бороться за ее будущее.

Хотя он совсем не похож на чопорных господ, которые дарят дорогие драгоценности графиням и сыплют комплиментами, Стефан Терлецкий – это о свободе: свободу женщины, свободу страны, свободу своего дома. Он несколько эгоистичен в своих амбициях, однако все делает ради того, чтобы Украина имела будущее.

Казалось бы, он не может стать тем мужчиной, который подарит Анне счастье. Но настоящим счастьем для Анны Родзинской во втором сезоне оказалась не романтика, а свобода: возможность самой выбирать, отвечать за себя и решать собственные проблемы.

Для нее важно также то, чтобы крестьяне, которые работают на ее земле, были счастливы. И в этом она со Стефаном очень похожа – он глубоко уважает людей и их труд. Стефан готов дать Анне право выбора – чтобы она сама решила, за кого хочет выйти замуж. И в то же время он готов бороться до конца за ее жизнь. Он хочет подарить ей счастье, независимо от того, с кем она будет его получать.

В финале сериала Стефан Терлецкий предстает в чрезвычайно трогательном свете. Он готов сидеть за решеткой, завершить строительство на своей земле, готов на все – лишь бы только Анна жила и была здоровой. Он готов снова поверить в Бога, молиться и рисковать всем ради того, чтобы женщина, которую он любит, была счастлива.

Где смотреть 2 сезон "Кофе с кардамоном"?

Премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном" состоялась 1 декабря 2025 года.

Сейчас все эпизоды можно посмотреть только на платформе "Киевстар ТВ".

Известно, что уже совсем скоро состоится премьера и на телеканале СТБ, однако точной даты пока не называют.

Второй сезон сериала насчитывает 8 эпизодов, которые легко можно посмотреть всего за один вечер.

Поэтому, если вы размышляете, стоит ли смотреть ленту, – вам точно нужно выделить время и окунуться в эту невероятную историю.