Ба більше, на Netflix серіал став одним із найпопулярніших серед глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли відбудеться прем'єра фінальних епізодів другого сезону "Прикордонників".

Коли прем'єра фінальних епізодів 2 сезону "Прикордонників"?

Справжні прихильники вже давно перебувають в очікуванні прем’єри фінальних епізодів серіалу "Прикордонники". Вони вийдуть у світ 15 грудня 2025 року. Глядачі матимуть змогу переглянути ще 12 епізодів, які завершать історію другого курсу улюблених "Прикордонників".

Хочеться заснути й прокинутися вже за тиждень, адже 15 грудня на Київстар ТБ вийде продовження серіалу "Прикордонники. 2 курс",

– пише на інстаграм-сторінці "Прикордонників".

Глядачі вже в очікуванні, ось, що вони пишуть:

"Я також не можу дочекатися…дивишся серію і думаєш що там буде. Потім стає цікавіше і ще раз цікавіше"

"Не можу дочекатись 15 грудня"

"Дуже класний серіал, дуже захоплює"

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Про що серіал "Прикордонники"?