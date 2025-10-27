Недавно мы рассказывали о сериале "Ограниченно пригодные", который стоит посмотреть всей семьей. Его премьера состоялась в этом году. В материале 24 Канала также рассказываем о продолжении украинского сериала "Просто Надежда", которое состоится совсем скоро.

Что известно о 2 сезоне сериала "Просто Надежда"?

Ранее мы рассказывали, что блестящий украинский сериал, который покорил сердца миллионов, продлили на второй сезон. Так любимые герои Надежда, Юрий и Максим вернутся, чтобы продолжить рассказывать невероятную историю любви и борьбы за собственное счастье.

Сейчас точная дата премьеры неизвестна, однако кинотворцы отмечают, что она состоится совсем скоро. Кроме того, пока неизвестно, на чем именно сосредоточится сюжет второго сезона.

Но украинские зрители уже с нетерпением ожидают новые сюжетные повороты и испытания, с которыми столкнутся главные герои. А это точно будут отношения и родительские обязанности, как и в первом сезоне.

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Чем закончился 1 сезон сериала?