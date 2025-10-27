Нещодавно ми розповідали про серіал "Обмежено придатні", який варто подивитися всією сім'єю. Його прем'єра відбулася цього року. У матеріалі 24 Каналу також розповідаємо про продовження українського серіалу "Просто Надія", яке відбудеться зовсім скоро.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Просто Надія"?

Раніше ми розповідали, що блискучий український серіал, який підкорив серця мільйонів, продовжили на другий сезон. Так улюблені герої Надія, Юрій та Максим повернуться, щоб продовжити розповідати неймовірну історію кохання та боротьби за власне щастя.

Наразі точна дата прем'єри невідома, однак кінотворці зазначають, що вона відбудеться зовсім скоро. Крім того, поки що невідомо, на чому саме зосередиться сюжет другого сезону.

Але українські глядачі вже з нетерпінням очікують на нові сюжетні повороти та випробування, з якими зіткнуться головні герої. А це точно будуть стосунки та батьківські обов'язки, як і у першому сезоні.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Чим закінчився 1 сезон серіалу?