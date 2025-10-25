У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про сюжет та акторський склад. А також покажемо трейлер, який точно змусить вас очікувати прем'єру.

Що відомо про серіал "Обмежено придатні"?

Серіал розповідає про звичайну українську родину, життя яких докорінно змінює війна, – з притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю.

"Обмежено придатні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це глибока і водночас легка історія про те, як війна змінює життя звичайних українських родин, їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Про людей, які, попри всі випробування та складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити та жити далі.

Хто працював над серіалом?

Режисером серіалу виступив Аркадій Непиталюк, знайомий глядачам цілою низкою потужних кіносеріальних та документальних проєктів ("І будуть люди", "Уроки толерантності", "Припутні", "ГКЧП", "11 дітей з Моршина" та ін.).

У головних ролях – Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Прем'єра серіалу відбудеться цього року в ефірі СТБ.