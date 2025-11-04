Сьогодні редакція 24 Канал розповість про найкращі українські серіали, які вийшли у 2024 році. Якщо ви їх не дивились, обов'язково це зробіть, адже вони дійсно варті уваги.

Які українські серіали 2024 року подивитись?

"Реванш"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

Це історія про талановиту дівчину Валентину, яка хоче побудувати успішну кар'єру науковиці. Напередодні 23-річчя головну героїню зраджує близька людина. Вона потрапляє до в'язниці й втрачає все.

Валентина залишилась без нареченого, дому і довіри оточення, але продовжує боротися за справедливість та любов. Однак на своєму шляху дівчина намагається не втратити людяність.

"Реванш": дивіться онлайн анонс серіалу

"Впізнай мене"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Батько Віри – колишній поліціянт. Він суворо виховував доньку, аби захистити її від небезпек зовнішнього світу. Життя сім'ї кардинально змінює один трагічний випадок.

Катерина – подруга Віри з зовсім іншим характером. Дружба дівчат дивує навіть викладачів університету, адже Катерина сконцентрована на особистому житті, а не на навчанні. Якось вона відправляється до клубу, аби знайти успішного чоловіка, а з собою бере Віру.

"Впізнай мене": дивіться онлайн анонс серіалу

"Одна родина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Оксаною Романюк – із заможної родини фермерів. Однак дівчину цікавить мистецтво, а не сільське господарство, тож вона вирушає за кордон на навчання та роботу.

Пробувши за кордоном два роки, Оксана приїжджає додому і зустрічає Максима. Хлопець і дівчина закохуються одне в одного, але змушені приховувати свої стосунки, бо їхні родини давно ворогують.

Раптом починається війна. Максим гине на фронті. Оксана живе в окупації, а бізнес її батька зруйнований, тож дівчина звертається за допомогою до ворога родини.

"Одна родина": дивіться онлайн анонс серіалу