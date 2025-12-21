Новинка уже зібрала позитивні відгуки від глядачів, тому 24 Канал вирішив розповісти, що відомо про серіал та чим він може зацікавити.

"Ховаючи колишню" – що відомо про серіал?

"Ховаючи колишню" – українська драма з елементами чорної комедії, прем'єра якого відбулась 26 листопада 2025 року на платформі SWEET.TV Originals.

Автор і режисер: Сергій Кулибишев – український режисер, сценарист і драматург.

У головних ролях:

Олександр Рудинський;

Вячеслав Довженко;

Артур Логай;

Слава Бабенков.

До речі! Фільм "Камінь, папір, ножиці" з Олександром Рудинським увійшов у шортлист Оскара-2026 та був переможцем BAFTA-2025.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість серій: приблизно 20-25 хвилин кожна.

Сюжет серіалу

Серіал розповідає про чотирьох чоловіків, життя яких несподівано переплітаються під час церемонії прощання з їхньою спільною колишньою – жінкою, яка загинула на фронті.

Похорон стає не просто приводом для зустрічі, а стартом для глибоких розмов про любов, дружбу, стосунки, секс і місце чоловіків та жінок у сучасному суспільстві, що стрімко змінюється через війну.

Після похорону герої опиняються в улюбленому барі загиблої, де їхні розмови стають своєрідною терапією: вони переосмислюють минулі стосунки, з'ясовують, кого спільна колишня любила більше, і розкривають свій внутрішній біль.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Майже весь серіал відбувається в одній локації – барі. Його спеціально створили для проєкту. Щоб бар виглядав максимально реалістично, команда проєкту подбала про найдрібніші деталі в інтер'єрі. Так, наприклад, на полицях бару розмістили понад 700 справжніх пляшок алкоголю.

А до кожної серії художники-постановники повністю переоформлювали інтер'єр бару: змінювався декор, фотографії на стінах та кольорові акценти.

Саундтреком до серіалу стала робота Klavdia Petrivna під назвою "Чай".

Klavdia Petrivna – "Чай": дивіться відео онлайн

Це тепла, щира і часом щемка історія з елементами самоіронії, яка підіймає непрості, але важливі теми про стосунки, втрати, дружбу та чоловічу вразливість у сучасному житті.